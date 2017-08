El eclipse iniciará a las 9:15 y será del 47% en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El eclipse solar que ocurrirá este lunes será visible en un 47% para Sonora, mientras que para algunas ciudades de Estados Unidos será del 100%.



El fenómeno iniciará alrededor de las 9:15 de la mañana y tendrá su plenitud a las 10:38 y finalizará a las 12:04, dijo Pablo Armando Loera González, astrónomo de la Universidad de Sonora.



Agregó que el fenómeno natural causará que las personas en nuestro estado sientan que el cielo se ha nublado intensamente, mientras que en las ciudades donde el Sol se cubrirá por completo será como una noche por unos minutos.



Incluso, destacó, en donde el astro rey se cubra en su totalidad lo animales nocturnos salen de sus guaridas y el clima del lugar baja drásticamente.



El científico exhortó a las personas interesadas en verlo a que usen los materiales adecuados y que no lo vean de manera directa debido a que el riesgo de daño a la vista es muy probable.



Indicó que el departamento de Astronomía de la Unison pondrá a disposición dos telescopios y prestará gafas especiales para los interesados en observarlo, y que todo será totalmente gratis.



También harán una transmisión en vivo del eclipse en el canal de YouTube “Astronomía Unison” para los que no tengan la oportunidad de salir a apreciarlo.







Descarta Salud que eclipse afecte a mujeres embarazadas



Recomienda la Secretaría de Salud evitar ver el eclipse solar de manera directa para evitar problemas en la vista.



La dependencia recomendó a la población utilizar artefactos adecuados para la visualización del fenómeno natural.



Detalló que, hasta el momento, no se tiene registrado alguna complicación en cuanto a que mujeres embarazadas se expongan durante los eclipses.