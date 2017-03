Gobernadora pedirá revisar resolución de juez sobre Fiscalía

Guaymas, Sonora(GH)

Un recurso de revisión a la resolución que emitió un juez federal a favor de Guillermo Padrés Elías, solicitará el Gobierno del Estado, reveló Claudia Pavlovich , durante su gira por Guaymas.La mandataria estatal aclaró que la Fiscalía Anticorrupción de Sonora no ha sido declarada como inconstitucional, y prueba de ello es la persecución que tiene actualmente el ex secretario de Hacienda, Carlos Villalobos por parte de la Interpol.Indicó que la resolución señala que el Congreso de la Unión debe ser el encargado de legislar el tema de corrupción, aun cuando los estados de México han creado sus propios sistemas anticorrupción."Soy muy respetuosa de las decisiones de los poderes judiciales, pero obviamente tendremos que interponer un recurso de revisión, pero aquí lo más importante es decir que en ese tema no es tal cual que fue declarado inconstitucional", apuntó.Esta situación legal, consideró, es difícil de explicar, sin embargo no terminará en una resolución de amparo en contra de la FAS y a favor del ex gobernador de Sonora, preso en la Ciudad de México actualmente.Pavlovich Arrellano durante su visita anunció que ya dispone de más de 300 millones de pesos para el inicio del proyecto de la desaladora de la región Guaymas-Empalme, de donde se abastecerá de agua a sus habitantes.Además inauguró los trabajos de rehabilitación en la carretera que conduce al Delfinario Sonora, donde se invirtieron más de 15 millones de pesos.En su visita también inauguró las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Guaymas, que tiene 469 estudiantes en sus diferentes carreras, los cuales tienen un promedio general de 90.