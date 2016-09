Nivel de manganeso en agua rebasa norma

NAVOJOA, Sonora(GH)

Los navojoenses toman agua de mala calidad por los niveles que rebasan el índice de contaminación que marca la Norma Mexicana de Agua para Uso y Consumo, por lo que no es recomendable beberla, pero hay planes para mejorar la situación, reconoció Roberto Rodríguez Castillo.



El titular del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Omapasn) precisó que la concentración de manganeso en los pozos es de 2.3 miligramos, mientras que la Norma Mexicana estipula como límite 0.15 miligramos.



“Tenemos que hacer algo a corto plazo, trabajar en un proyecto de alguna planta de tratamiento de agua, al mismo tiempo buscar alternativas de otros pozos, pero que no tengan manganeso”, indicó, “el agua sale negra de la llave por el mineral acumulado”.



Expuso que el organismo invierte 500 mil pesos al mes para disminuir el metal del vital líquido, pero por los altos índices del contaminante, es imposible limpiarla al 100%.



“Hacemos un gran esfuerzo trabajando e invirtiendo, pero debemos buscar otro proyecto a corto plazo”, insistió, “en Ciudad Obregón y Hermosillo no tienen este problema porque trabajan con agua rotada de la presa”.



Explicó que con la construcción de la presa “Pilares” llegará agua limpia, por una potabilizadora, no sólo a Navojoa, sino que también a Etchojoa y Huatabampo.



“Esa agua vendrá absolutamente limpia para el consumo humano”, expresó, “porque los pozos que tenemos ya tienen mucho manganeso acumulado”.



Salud: No hay daño



El director de Salud Municipal, Jesús Enrique Noriega Vega, manifestó que en niveles menores, el manganeso no representa daños para la salud.



“Hay efectos pero casi siempre se presentan en mineros, se le conoce con el nombre de manganismo, que es la acumulación crónica de manganeso”, abundó, “es una enfermedad ocupacional que difícilmente se presenta por el consumo de agua”.