Capta agua represo El Huacal en Nacozari, pero sigue escasez

NACOZARI, Sonora(GH)

Aunque el problema de abasto de agua persiste en Nacozari de García, hoy, por primera vez en esta temporada, la lluvia benefició al represo El Huacal.



El agua que se captó no fue mucha, indicó el director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), Jorge Sánchez Castillo, pero es la primera vez que se pudo captar algo.



Las lluvias registradas anteriormente en esta población no beneficiaron en términos de captación, sólo ayudaron a disminuir el consumo de agua.



Nacozari vive emergencia por desabasto de agua



En estado de emergencia se encuentra Nacozari de García por el desabasto de agua que tiene y aunque el problema ya es delicado, puede agravarse si las lluvias no son buenas.



Para cubrir la demanda de agua de los nacozarenses se requieren de al menos 100 litros de agua por segundo, pero en la ciudad sólo se reciben a la fecha 45 litros por segundo.



Esto implica que al menos mil familias de cinco diferentes colonias de la población se enfrenten a la problemática de contar con agua cada tercer día para cubrir todas sus necesidades.



En donde menos problemas hay, los habitantes tienen que captar el agua en sus tinacos cuando el líquido llega, porque no tienen el servicio durante todo el día y ya se requiere del uso de coolers por la temporada de calor.



La problemática se torna cada vez más difícil, por lo que autoridades municipales han buscado ayuda con autoridades estatales y empresas como Grupo México.



La hacen rendir



Cada tercer día y ocasionalmente Margarita Rubio, habitante de la colonia Solidaridad tiene agua, la cual trata de hacer rendir para las 10 personas que viven en su vivienda.



Cuando la situación se torna más difícil, Margarita se ve en la necesidad de comprar agua de garrafón, que le venden en 16 pesos cada uno, lo que implica un gasto significativo para su familia.



Y el problema no es reciente, mencionó, pues desde hace más de 15 años el agua no llega fácilmente hasta su vivienda, por lo que ha aprendido a hacer rendir lo más posible el agua.



Por ejemplo, detalló, el agua que utiliza para lavar, la reutiliza después en los baños o para trapear su casa, porque no pueden desperdiciar ni una gota.



También para Paula Sánchez, habitante de la colonia Cantera Dos, ha sido difícil este tiempo, porque a pesar de que tiene tinaco, cuando pasa la pipa no puede depositarle agua porque la manguera no llega hasta él.



Así que han tenido que aprender a bañarse con media cubeta para ahorrar la suficiente agua mientras pasa el tiempo de calor y se regulariza la situación.



Tandeos



Para los que menos problemas tienen, el reto es aprender a vivir con tandeos, a pesar de que necesitan tener los coolers encendidos por el calor que ya se siente en la ciudad.



Víctor Manuel Ortiz señaló que en su casa, ubicada en el Centro de la ciudad, se quedan sin agua desde las 10:00 horas y regresa entre las 16:00 y las 17:00 horas.



"El agua es importante todo el día", apuntó, "lo que pasa es que sí nos programamos cada familia a estar en ese lapso de tiempo sin el agua y ya sabemos lo que tenemos que hacer antes o en la tarde".



Aunque también otro de los problemas es que cuando se restablece el servicio el agua llega con lodo, afirmó, por lo que tiran el agua fuera de la casa para no afectar por ejemplo la lavadora, que puede terminar por manchar la ropa.