Defiende PGJE actuaciones de la Fiscalía

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las actuaciones de los Ministerios Públicos asignados a la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción en la investigación hacia un ex gobernador son vigentes, siguen su curso y no se invalidan por la resolución del Juzgado Segundo de Distrito, señaló el procurador de Justicia, Rodolfo Montes de Oca.



Indicó que la Procuraduría General de Justicia del Estado contestará con argumentos al Juzgado la resolución que señala que la creación de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) es inconstitucional.



Explicó que el plazo máximo para contestar el amparo que el Juez Segundo de Distrito ejecutó en contra de la Fiscalía Anticorrupción es de 10 días hábiles a partir de hoy, pero a más tardar en siete días hábiles será presentado.



En caso de que el fallo del proceso resultara en contra, el nombre de la Fiscalía Anticorrupción pudiera desaparecer, pero se cuenta con algunos otros recursos para que la Procuraduría siga operando de manera legal como hasta hoy.



Existe otra situación, agregó, ya que el próximo 19 de junio es la fecha límite para que el Sistema Estatal Anticorrupción ya esté aprobado por el Congreso, y para esos momentos se habrán emitido las reformas legales donde se crearía nuevamente la Fiscalía y la situación jurídica habrá cambiado.



El funcionario aclaró que las actuaciones que se reclaman a la Fiscalía para investigar hechos de corrupción no se invalidan con motivo de sentencia, ya que se ejecutaron por agentes del Ministerio Público cuyos nombramientos fueron expedidos por el Ejecutivo del Estado.



"Las consecuencias de este amparo de ninguna manera implican que algún reo, inculpado o procesado, vaya a ser liberado", apuntó, "esos no son los efectos de este amparo, digo, para que no se pretenda confundir a la opinión pública o a algunas personas, pensando que los efectos de este amparo vayan a ser que alguien pueda ser liberado".