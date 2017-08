No se suspende inicio a clases este lunes por eclipse solar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El lunes 21 de agosto es la fecha oficial del arranque del ciclo escolar 2017-2018, como lo establece el calendario emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para todo el país, anunció el Secretario de Educación y Cultura (SEC).



Informó que con base en la recomendación de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) Número 6845/08/2017, no es necesario suspender labores, en el turno matutino, a causa del eclipse parcial de sol que ocurrirá dicha fecha; sin embargo, reiteró la importancia de evitar los riesgos que representa la observación directa del fenómeno.



Por tal motivo, se instruirá a jefes de sector, supervisores, directivos y docentes, para que difundan entre la comunidad escolar las medidas de seguridad para toda observación solar, como son: no mirar directamente al sol, ni siquiera utilizando gafas oscuras, películas veladas, radiografías, lentes, prismáticos, telescopios, cámaras fotográficas ni demás aparatos de ampliación de imágenes.



“Al igual que en cualquier día soleado, no se recomienda exponer la vista directa al sol, y las recomendaciones para ver el fenómeno fuera del área de totalidad deben ser consultadas con los especialistas. Bajo ninguna circunstancia se recomienda ver directamente este fenómeno”, reiteró.



Además, el eclipse no afecta en nada las actividades diarias, agregó, por lo cual insistió que se puede acudir a clases tomando en cuenta las medidas preventivas emitidas por las instancias competentes.



La UEPC también notificó que de acuerdo con información oficial emitida por autoridades científicas, como la NASA, la trayectoria de la umbra de la luna -región donde el sol se verá completamente oscurecido por la luna- en el continente americano, cruzará por Estados Unidos, por lo que el resto del territorio únicamente visualizará un eclipse parcial en forma de media luna, como será el caso de Sonora.