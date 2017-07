La presión social de ''pertenecer''

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Andrés" entró en la tienda y aunque estaba un poco nervioso, no la pensó mucho para tomar una bolsa de frituras y la colocó en su mochila. El muchacho no tenía hambre ni necesidad de robar, pero era parte de un reto.



A principios de año unos jóvenes de una preparatoria pública local asumieron un desafío: Sustraer algún artículo de una tienda de abarrotes cercana y compartir su logro mediante una fotografía en un grupo de WhatsApp.



Quien lo lograra tendría beneficios dentro del grupo de amigos, varones todos, como el que no le aplicaran la "ley del hielo" y que no se le dejara fuera de invitaciones a fiestas o juntadas, ni al margen de las tareas escolares en equipo.



Uno a uno fueron subiendo las fotos. Los artículos eran una bolsa de papas fritas, una soda o unas galletas. Antes de que las autoridades escolares se enteraran, unos 13 muchachos lograron su cometido.



El hecho llamó la atención de las autoridades de la escuela, y de los padres de familia, quienes tomaron medidas contra lo que algunos especialistas consideran una "travesura", escolar, la cual también preocupa porque pudiera escalar a niveles de riesgo en su conducta.



Expertos en sicología juvenil y social coinciden en que hay varios factores que influyen para que los jóvenes incurran en prácticas de riesgo en una etapa considerada de rebeldía, de descubrir hacia dónde encauzarán su vida, de contravenir reglas sociales.



"Ahorita los jóvenes se salen de ese ámbito, se van a la comunidad y empiezan a tener conductas tipificadas como delitos, como parte de los ritos de iniciación", explicó Rosa María Ortiz Encinas, sicóloga con más de 20 años de trabajar con programas juveniles.



Los especialistas concordaron en que los jóvenes sonorenses cuyas edades fluctúan entre los 13 y los 17 años de edad, incurren en cuatro tipos de retos que ellos mismos se imponen o les son impuestos, algunos de los cuales significan prácticas de riesgo.



Entre otros, señalan actos de sexualidad desinhibida, conductas para cuestionar a la autoridad, uso de alcohol y drogas, y participación excesiva en las redes sociales.



SEXO, ALGO MUY "NORMAL"



"Alex" tiene 18 años recién cumplidos. Comenzó a beber alcohol desde los 15 años, entre probaditas de cerveza que le daban sus tíos o papás. A los 16 años tuvo su primera relación sexual con una jovencita que iba en su misma "prepa".



Él no fuma ni ha consumido drogas, pero asegura que en la mayoría de las fiestas a las que asiste hay alcohol y cigarros, y que si bien es fácil tener sexo con alguna de las chicas que van a las juntadas, si están alcoholizados lo es aún más.



"El que tengan relaciones entre novios ahorita se ve como muy normal, lo que sí se ve un poquito más rarito es cuando dicen que estuvo con tantos a la vez o que con este y con este otro, es raro, pero sí pasa", contó.



Una forma de ver estos retos es asemejarlos a los ritos de iniciación a los que son sometidos niños y jóvenes cuando llegan a cierta edad en muchas culturas en el mundo.



"Todas las culturas y las tribus tienen ritos de iniciación de ese cambio, de dejar de ser niño y comenzar a ser adulto, lo que pasa en una tribu, por ejemplo, en estos ritos los jóvenes van acompañados de toda la comunidad y luego reciben un premio o un castigo si lo merecen", expresó Rosa María Ortiz Encinas.



Desde siempre los ritos de inicio ahora llamados retos han existido, sólo que se han adecuado a los tiempos, comentó. Muestras son las quinceañeras o la primera menstruación en las niñas, y enseñar a manejar un auto o la primera relación sexual en los varones.



Apuntó que en esta edad los jóvenes se dividen entre realizar un acto que sirva para hacerlos sentir independientes y que refuerza su identidad, pero es una conducta de desacato, que no es bien vista por la sociedad.



"Yo creo que sí han avanzado pero no creo que sea la masa, no creo que sea la mayoría, son unos pocos que se salen y muestran eso a través de las redes a los demás.



"Ahora hay otros que no están socializando con su grupo de pares cercanos, sino con su grupo de la redes y entonces tienen un montón de conductas que para la comunidad son raras, pero que para su comunidad cibernética están bien", afirmó.



Es el caso de "Mía". A sus 14 años se tomó fotos desnuda y las envió a un chico vía WhatsApp a cambio de recibir fotos de él en la misma situación, es decir, incurrieron en "sexting", una conducta que significa enviar fotografías de contenido sexual a otra persona.



Él las hizo públicas a través de un grupo en ese sistema de mensajería instantánea. "Vania" las recibió y envió a otros compañeros de su secundaria. Hasta que el caso fue del conocimiento de los padres quienes junto con directivos de la escuela aplicaron correctivos.



"Yo no tuve la culpa, yo nomás las pasé, ella para que se anda tomando fotos bichi (desnuda), además ya todos las traían", expresó "Vania", quien así se deslindó de haberle provocado un daño a su compañera de cursos.



RESENTIMIENTO



Para el especialista en sicología social de la Universidad de Sonora, Óscar Yescas Domínguez, la juventud está en crisis resentida por problemas como la desigualdad social provocada por la pobreza y la concentración de la riqueza.



Los jóvenes que actualmente tienen entre 12 y 29 años de edad, comentó, están inmersos en un conflicto de credibilidad en instituciones como la familia, el Gobierno, la Iglesia y la escuela. Y en contraste, está en crecimiento el sentido de pertenencia material.



"La identidad se ve afectada porque no somos ya que no tenemos, esto provoca un vacío existencial y si se hay esta crisis al interior de la familia, esta crisis de valores, diremos por un lado que a la generación actual de jóvenes se les robó su presente y se les robó su futuro", consideró.



Gladys Celiceth Díaz Méndez, sicóloga especialista en jóvenes, enfatizó que un robo que se toma como una travesura puede escalar, pues si no hay correctivos que frenen la situación, el fortalecimiento de estas actitudes irá en crecimiento.Subrayó que un factor importante es el uso excesivo de las redes sociales entre los jóvenes que les genera una necesidad de sobresalir y demostrar que tienen acceso a satisfactores materiales con los que no cuentan.



"Hay una necesidad de sobresalir, una necesidad de querer demostrar a veces algo que incluso no eres o quieres demostrar más de lo que eres", explicó, "hay esa necesidad porque se manejan muchas máscaras dentro de las redes sociales, demostrar esa máscara de yo soy más que tú, soy más fregón".