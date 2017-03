Analizan aumento gradual a tarifa del transporte

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La tarifa del transporte público urbano podría incrementarse en un peso a partir de abril, en Hermosillo, Obregón y Navojoa, si el Gobierno del Estado decide cancelar el subsidio extraordinario a los concesionarios de este servicio, declaró Jesús Elierse Caballero Lagarda.



El presidente del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora reconoció que hay un rezago en el cobro de la tarifa, que desde el 2012 no ha tenido aumentos.



"Están dadas las condiciones para disminuir el subsidio y si se disminuye debe incrementarse la tarifa, gradualmente, no a lo que dicen los concesionarios, nosotros estimamos que subiría un peso", enfatizó.



En diciembre pasado, refirió, concluyeron un estudio técnico que como resultado arrojó la necesidad de resarcir el rezago que se tiene en la relación costo-tarifa, pero condicionado a la calidad del servicio.



Usuarios son los indicados para evaluar servicio: Ignacio peinado



El usuario del transporte público es el indicado para evaluar el servicio y determinar si hay o no condiciones que justifiquen un incremento en la tarifa, afirmó el líder de la Unión de Usuarios.



Los integrantes del Consejo Técnico del Transporte Público en la entidad, órgano responsable de fijar y ajustar el cobro del servicio, deben escuchar a los pasajeros, señaló Ignacio Peinado Luna.



El presidente de la Unión de Usuarios (UU) en Sonora dijo que en este momento es necesario evitar un alza en las tarifas de este servicio de movilidad.



"Un ajuste a las tarifas a quien va a perjudicar en una forma muy significativa es a la gente que menos tiene, a los usuarios del transporte público", advirtió el líder de la UU.