Catean dos propiedades de ex funcionario público

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dos propiedades de Francisco “M”, ex coordinador del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, de la administración pasada del Gobierno del Estado de Sonora , son cateadas por la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (Scrppa), en su delegación Sonora.Derivado de un informe policial homologado, presentado el pasado 10 de septiembre, por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), lograron la captura de Francisco “M”, en la colonia Centro de ese Municipio de Sonora, cuando circulaba a bordo de un vehículo tipo pick up, color blanco sin placas, junto con Manuel “F”.Posteriormente, el agente del Ministerio Público de la Federación inició una Carpeta de Investigación, solicitando al juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora diligencia de cateo, la cual fue otorgada, respecto a dos domicilios, uno ubicado en la colonia Centro de la comunidad de Bacadéhuachi, Sonora y el otro en Residencial “Los Santos” en Hermosillo Sonora.El martes, se realizó el primer cateo, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, apoyados perimetralmente con seguridad por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, y con el apoyo de peritos de la institución, localizando en el domicilio ubicado en Residencial Los Santos en Hermosillo, tres memorias USB, una computadora portátil, un disco compacto y diversas fotografías.El segundo cateo se realizó en el domicilio ubicado en calle Sufragio Efectivo, entre las calles Juan Navarrete y Profesor M. Valencia, en la colonia Centro de la Comunidad de Bacadéhuachi, pero no se aseguró ningún objeto.Lo anterior a efecto de aportar probanzas para la comprobación de los delitos de contra la salud y otros.