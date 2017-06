Detectan en Centro Estatal de Oncología anomalía en 2 frascos de medicamento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El secretario de Salud en Sonora, Gilberto Ungson Beltrán, informó que personal del Centro Estatal de Oncología (CEO) aisló dos frascos de medicamento que se detectaron con anomalías y evitó se suministraran a pacientes, se dio a conocer en un comunicado.



Subrayó que el personal está plenamente capacitado y certificado para identificar anomalías en los medicamentos de quimioterapia durante su preparación.



“Se nos notifica por parte del Centro Estatal de Oncología que en el momento en que se estaba preparando la quimioterapia para algún paciente, la mezcla no dio físicamente una apariencia normal, por lo que destacó la capacidad del personal para poder identificar algo fuera de lo normal”, comentó Ungson Beltrán.



Subrayó que se notificó a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre esta situación, para que se analizara el fármaco directamente con el laboratorio que originalmente lo produce.



Dijo que el laboratorio notificó que se trata de un medicamento falsificado, y se procedió a revisar todo el lote.



Reiteró que a ningún paciente se le suministraron los dos medicamentos con anomalías detectado.



El titular de la dependencia estatal detalló que la adquisición de los medicamentos se realiza conforme a la Ley, y que se pueden recibir fármacos que puedan perder la calidad física y química por alguna razón, pero en este caso el Laboratorio confirmó que fueron falsificados.



“Reitero que ninguno de los medicamentos se aplicó a los pacientes, estos son dos frascos, se aplican cientos en el año; nuestro personal está capacitado para identificarlo; no hay ningún riesgo para los pacientes, en el sentido de que se les haya aplicado algún medicamento que no sea correcto”, indicó Ungson Beltrán.



Es importante señalar que la dependencia estatal procederá ante las autoridades correspondientes para quien resulte responsable sobre esta situación.