Están a la par administrativos y docentes en universidades

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En las universidades públicas de Sonora hay un trabajador administrativo, técnico o de confianza por cada ocho alumnos, y en conjunto este tipo de empleados casi iguala al número de docentes.



En 20 centros de estudios profesionales de la entidad se contabilizaron hasta diciembre del año 2016, un total de 10 mil 598 empleados entre administrativos y docentes, de los cuales 5 mil 418 son del primer grupo y 5 mil 261, académicos.



Aunque las cifras indican una leve disparidad entre el tipo de empleados, los rectores defienden la distribución de la nómina de las universidades que dirigen.



"Se mantiene el equilibrio entre la nómina del personal académico y administrativo, siempre buscando la buena marcha de la institución", señaló Javier Vales García, rector del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), respecto al equilibrio de trabajadores en nómina.



Según los datos proporcionados por el Instituto vía la Ley de Transparencia, hay mil 88 empleados entre confianza, administrativos y de servicios, contra 580 docentes, es decir, una proporción de dos a uno.



El caso más representativo es el de la Universidad de Sonora (Unison), donde se contaron hasta diciembre del año pasado, 2 mil 510 empleados administrativos y 2 mil 449 docentes, en total, hay un empleado por cada seis estudiantes.



La nómina de la Máxima Casa de Estudios requiere de casi el 94% de los subsidios federales y estatales, porcentaje del cual, según el rector Heriberto Grijalva Monteverde, el 60% corresponde al pago de sueldos y salarios de docentes.



"El sueldo de los académicos es más del 60%, luego están los de servicios y los administrativos, donde se gasta alrededor del 21% y toda la parte administrativa de confianza, gastamos alrededor del 19%", manifestó.



Situación distinta presentan las universidades que son parte de un sistema federal y que reciben presupuesto únicamente de este nivel de Gobierno.



"En la nómina yo no me meto, la pagan desde México, a nosotros nos llega (el pago) a nuestras cuentas, todo lo que es prestaciones laborales no hay problema para mí como director, trabajar en que se pague sí, pero eso es lo normal", expresó Adolfo Rivera Castillo, director del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH).



La visión de los dirigentes de los sindicatos de las dos universidades más grandes del Estado, es contrastante.



"Hemos notado es que lo que ha crecido es la nómina de confianza, tenemos información de que son más las plazas de confianza que se tienen que las presupuestadas, y hemos notado que se ha reducido la nómina académica", consideró Javier Quintanar Gálvez, dirigente del Sindicato Académico de la Unison.



Por su parte, Gustavo Alonso Leyva, secretario del Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Itson (Suttitson), consideró que existe un equilibrio en esta universidad del Sur del Estado, entre administrativos y docentes.



"Yo creo que sí es necesaria en la estructura administrativa esa cantidad de colegas que ocupan los puestos de confianza y no creemos que haya un efecto entre los trabajadores de base sindicalizados y mucho menos un efecto negativo hacia el compromiso del Itson con los estudiantes", citó.



Para el economista e investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), Luis Huesca Reynoso, el destinar un alto porcentaje de recursos a la nómina, especialmente la administrativa, podría afectar la calidad de la educación.



"Es el caso de la Universidad Estatal de Sonora que no está apoyando a sus maestros para garantizar una calidad educativa y solamente masifica la educación aumentando la matrícula y no crece su planta docente y la califica con horarios y salarios adecuados", afirmó.



Un equilibrio entre la planta académica y administrativos, destacó, permitiría una mejor planeación de programas educativos, que finalmente es la labor sustantiva de estos centros de estudio.