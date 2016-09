Celebra Gobernadora primer año de gobierno atendiendo ciudadanos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el compromiso de seguir siendo honestos, transparentes, trabajadores y responder a la gente con resultados, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, inauguró las nuevas oficinas de Atención Ciudadana en Hermosillo.Junto al presidente municipal, Manuel Ignacio Acosta, e integrantes de su gabinete, la gobernadora Pavlovich Arellano, recorrió las nuevas oficinas, platicó con ciudadanos que realizaban trámites, atendió peticiones en lo particular y ahí mismo dio instrucciones para atender y dar seguimiento a cada caso.“Estamos contentos de estar aquí, sobre todo atendiendo a toda esta gente que viene por una respuesta y una esperanza de ser atendida y sobre todo que su problema sea resuelto”, expuso la gobernadora Pavlovich al cumplir ayer un año de que asumió el cargo.La gobernadora Claudia Pavlovich dejó claro que atender, escuchar y resolver los problemas de la gente es y seguirá siendo la prioridad de su gobierno.“A veces no se puede resolver todo pero la gente lo entiende si uno tiene la calidez, la inteligencia y la sencillez para explicarles y lo que no se vale es traer a la gente dando vueltas”, señaló.Por ello llamó a sus colaboradores a no perder el piso, a mantener la sensibilidad, el espíritu de servicio y el compromiso con la gente que más lo necesita.