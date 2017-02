Levantan veda de moluscos bivalvos de Huatabampo hasta Kino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Derivado del estricto monitoreo realizado por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson), instruido por el secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, se levanta la veda precautoria sanitaria para la extracción y consumo de moluscos bivalvos, desde Huatabampo hasta Hermosillo, según un comunicado.



Pascual Axel Soto Espinoza, titular de la Coesprisson, señaló que ya se cuentan con resultados que indican que ya no existe la presencia de la toxina en las costas y los polígonos de cosecha antes mencionados.



Así mismo indicó que esta información ya se les hará llegar a los productores y cámaras restauranteras para que puedan continuar sin ningún riesgo a la salud, con la extracción y venta de productos que vienen en concha, como las almejas y los callos.



“Agradezco por parte de la Secretaría de Salud a los productores y a la Cámaras Restauranteras por el alto compromiso que tienen con la sociedad sonorense y que ayudaron a que no hubiera ningún reporte de algún intoxicado por consumo de moluscos bivalvos”, expresó Soto Espinoza.



Así mismo recalcó que los lugares en los que se levanta la veda son:



*Estero Santa Cruz, Bahía de Kino, Hermosillo

*Guaymas

*Empalme

*Estero Melagos, San Ignacio Río Muerto

*Esteros: Bachoco, El Riíto, Santa Bárbara; Huatabampo



Y los lugares en los que continua el monitoreo y veda son los polígonos de Caborca hasta el Alto Golfo.



Es importante mencionar que ya no existe ningún riesgo por el consumo de moluscos bivalvos provenientes de los lugares donde ya se levantó la veda precautoria, pues los altos filtros de seguridad por los que pasan los productos sonorenses certifican la calidad e inocuidad de los mismos.