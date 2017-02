Destinan más a nómina en universidades públicas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por cada 100 pesos que reciben por parte del Estado y la Federación para su sostenimiento, algunas universidades de Sonora destinan entre 71 y hasta 94 pesos para cubrir sólo el pago de su nómina.



Es el caso de la Unison, UES, Itson y UTH, cuatro de las cinco escuelas públicas con mayor población de la entidad, las cuales etiquetan para el rubro de servicios personales al menos el 69% de todos los presupuestos que los gobiernos les asignan.



El ejemplo más representativo es la Universidad de Sonora, cuya matrícula en el semestre anterior significó el 35% del total de estudiantes de licenciatura, pero al mismo tiempo concentró al 46% de la nómina de 20 instituciones.



Para cubrir los salarios de sus más de cuatro mil 900 empleados, la Máxima Casa de Estudios presupuestó el 94% de los dos mil millones 282 mil 655 pesos autorizados por parte del Gobierno estatal y federal.



Al sumar sus ingresos propios, esta universidad proyectó en total más de 2 mil 128 millones de pesos, con lo que el porcentaje para servicios personales disminuye a 88.6%, todavía por encima de otras instituciones.



Heriberto Grijalva Monteverde, rector, expuso que aunque esta situación sí es un problema, comparar el presupuesto por alumno con el de otras escuelas sería injusto porque la Unison realiza más investigación y vinculación.



"La cantidad de investigación que hace la Unison es 10 veces más que la universidad que sigue. Si yo agarro el gasto total y lo divido entre alumno, va a parecer que es más caro y no es cierto, yo hago 10 veces más investigación", argumentó.



Para la Universidad Estatal de Sonora, tercera con mayor número de estudiantes entre agosto y diciembre de 2016, no se cuenta con datos actualizados sobre el ejercicio fiscal del año pasado, pero se tiene como referencia que en 2015 ejerció en subsidios 481 millones 967 mil 466 pesos, 83.96% de ellos para nómina.



Luis Huesca Reynoso, economista e investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, advirtió de una creciente dependencia de la UES a los subsidios públicos, ante la masificación de su matrícula en los últimos años.



"Se observa que cada vez le van a dar menos recursos de la Federación y va a depender más del Estado si siguen haciendo lo que están haciendo, y el Estado cada vez también se va a ver con una necesidad de tener recursos de donde pueda para darle más a la UES", subrayó.



En el caso del Instituto Tecnológico de Hermosillo, cuarto centro de educación superior más grande del Estado en población, la situación es distinta, ya que aunque recibe recursos federales, éstos son independientes a los del pago a trabajadores.



El director del ITH, Adolfo Rivera Castillo, explicó que la SEP se encarga de los salarios, por tanto, la institución administra los ingresos propios y otros apoyos que recibe de la Federación para rubros distintos a los salarios.



"No es suficiente, definitivamente nuestra escuela quisiera, y yo como director quisiera que tuviéramos más recursos. Hemos aprendido a hacer mucho con lo poco que se da a este tipo de escuelas", señaló.



Al depender sólo del Gobierno federal y no recibir subsidio estatal, destacó, el ITH ha recurrido en los últimos años a buscar alianzas con la iniciativa privada para realizar proyectos en conjunto y con ello obtener más recursos.



Ejemplo de ello son los convenios que la institución tiene con los clústeres minero, automotriz y aeroespacial que operan en Sonora. De ocho empresas con las que se trabajó en 2015, el número creció a once en 2016, y para este año se estima que la cifra ronde las 20 industrias.



"Eso nos da un alivio en que si viene un recorte por el lado oficial nosotros tenemos una alternativa fuerte, sólida, consistente con la industria, porque ellos van a seguir trabajando proyectos con nosotros", recalcó.



Esta estrategia de buscar la vinculación con el sector productivo como fuente de recursos deberá ser cada vez más recurrente ante los recortes presupuestales desde el nivel federal, indicó Álvaro Bracamonte Sierra, investigador de El Colegio de sonora.



"Inclusive para algunas universidades que no son exclusivamente las de México y sí las de otras partes del mundo, la vinculación es la actividad que mayor reconocimiento les proporciona, no solamente mayor reconocimiento social, sino que va acompañado con el registro de cuantiosos ingresos", puntualizó.