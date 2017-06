Urge a MFB reglamentar gobiernos de coalición

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del PRI, urgió al Congreso reglamentar la figura de gobiernos de coalición para garantizar la estabilidad de la administración que emane de las elecciones presidenciales del 2018.



Entrevistado en el Club de Industriales, luego de reunirse con el Club de Roma Sección México, el ex presidente del Senado advirtió que, de no legislarse, quien resulte triunfador de la contienda carecerá de certeza y reglas claras para integrar un gobierno de coalición.



"Si en el 2018 se llega a ganar las elecciones con problemas como los que vivimos en el 2006, con diferencias mínimas, optar por un gobierno de coalición sería lo prudente.



"Pero mientras no exista una ley reglamentaria hay una gran incertidumbre de qué es lo que puede suceder", explicó.