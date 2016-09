Imputan cargos de portar arma de fuego y delitos contra la salud a "Pancho Platas"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mañana a las 05:00 horas culminarán las 48 horas que se tienen para acreditar la detención del ex funcionario de Cecop de la administración pasada, Francisco Arnaldo Monge Araiza, por los delitos de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos y delitos contra la salud.



El domingo, alrededor de las 04:44 horas, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvieron a Monge Araiza en Bacadéhuachi, portaba una pistola y 10 gramos de la droga conocida como “crystal”.



El delegado de la Procuraduría General de la República, Darío Figueroa Navarro, externó que a Monge Araiza se le imputa una orden de aprehensión por portar un arma de fuego y delitos contra la salud.



“Sí puede alcanzar un beneficio (Monge Araiza), sin embargo, yo no puedo adelantar el curso de esa carpeta de investigación, sin duda en los próximos días tendrán noticias; del informe policial homologado se desprende que él ofreció 3.5 millones de pesos a los policías que lo detuvieron, pero el dinero no se le encontró”.



“Él tiene algunas averiguaciones previas en su contra, las cuales son por ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y otras, pero de momento es lo que recuerdo, pero él cuenta con un amparo y es por eso que la detención es por portación de arma y droga”, manifestó.