Evita hablar contralor del Estado sobre detención de "Pancho Platas"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El contralor del Estado, Miguel Ángel Murillo Aispuro, dijo no poder señalar si Francisco Arnaldo Monge Araiza, ex titular de Cecop, tiene expediente abierto en su contra o no, pero sí reconoció la labor de las autoridades al detenerlo.



Murillo Aispuro no quiso hablar del tema por respeto a la ley, pero reconoció que se tienen cargos contra muchísimas personas de la administración pasada.



“(La detención) merece mi reconocimiento a las autoridades, desde luego, sin descartar el derecho que tenemos o que tienen todos los ciudadanos implicados o en una circunstancia como la de este señor a la defensa”.



“Sin embargo, esto demuestra que tenemos instituciones actuantes que están haciendo lo suyo y que se responde a pasos elementales que atiende la ley”, externó.



Monge Araiza, ex titular del Consejo Estatal de Concertación y Obra Pública (Cecop), fue detenido el domingo a las 04:44 horas en Bacadéhuachi, en donde supuestamente los agentes le localizaron un arma de fuego calibre 7.65 milímetros y 10 gramos de la droga conocida como “crystal”.



“No puedo decirles nada al respecto, tenemos cargos contra muchísimas personas, hoy mismo en los medios de comunicación se ha presentado mucho el debate en torno a la difusión de los nombres de las personas.



“Entonces la ley es muy exigente con nosotros en este sentido y queremos respetarla y hacerla respetar y yo creo que el hecho que se menciona es una muestra que se está representando con la ley”, expresó.



Más de mil expedientes abiertos



En la Contraloría del Estado de Sonora se cuentan con aproximadamente mil 300 expedientes abiertos de la administración pasada, pero sin denuncias serias.



“Son mil 300, el número fluctúa y entonces ese es el universo, no tenemos una denuncia seria, más allá de los señalamientos que los ciudadanos nos hacen todos los días, mediante los procedimientos tan democráticos que tenemos como los portales, para que el ciudadano se queje y le den seguimiento puntual.



“De esos, más de 500 archivos estamos procesando porque no habían prescrito y los estamos atendiendo y tenemos aproximadamente 700 más de los cuales se siguen integrando expedientes”, manifestó.



Además se tienen 55 expedientes en la Procuraduría General de la República y trece en la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, agregó.



“Todos corresponden a hallazgos y denuncias derivadas de la actuación de los funcionarios de la administración pasada, no quiere decir que sea por actos de los funcionarios de la actual administración”, comentó.