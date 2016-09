Catean autoridades varias viviendas en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de tres presuntos cateos iniciaron esta mañana en Hermosillo en tres lugares distintos, según las primeras investigaciones.







Desde las primeras horas de este lunes se recibió información de movilización de policías federales que entraron al fraccionamiento de La Jolla, al Norte de Hermosillo.







Dicho fraccionamiento quedó totalmente cerrado y no se le brindó acceso a los trabajadores del sector, de manera extra oficial se indica que se llevaron cuatro vehículos, un auto tipo pick up, una camioneta Suburban, un sedán y un auto Jeep.







Segundo cateo



Casi a las mismas horas de la mañana se filtró información de un supuesto segundo cateo en una vivienda en el fraccionamiento Valle del Lago.



En el lugar se vieron alrededor de 25 elementos de la Policía Federal Preventiva, quienes se encontraban en una vivienda ubicada en Ontario número 13, en la sección Atardeceres.







Trabajadores del lugar mencionaron que los agentes decomisaron una maleta y dentro de la vivienda había una persona.



Al momento dos vehículos tipo pick up y un tercero tipo sedán fueron subidos a una grúa para quedar decomisados y custodiados por tres unidades de la Policía Federal.







Un tercer supuesto cateo se informó que se llevó a cabo en la colonia Centro, en las calles Guerrero y Zacatecas, en un edificio, sin obtener más información hasta el momento.







En esta mañana se dio a conocer que alrededor de las 12:00 horas el procurador de Justicia del Estado, y el secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales darán una conferencia de prensa, aunque no detallaron cuál sería el tema.