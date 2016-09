'Cae' ex funcionario con arma; lo acusan de intento de soborno

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Francisco Arnaldo Monge Araiza, ex titular del Consejo Estatal de Concertación y Obra Pública (Cecop) en la administración pasada, intentó sobornar a agentes estatales para evitar ser detenido con arma y droga, según ante la denuncia en la PGR.



“... Ofreció a los agentes 3.5 millones de pesos, que afirmó los tenía a la mano, a cambio de su libertad”, cita el comunicado que emitió la Secretaría de Seguridad Pública.



Según la dependencia, la detención fue alrededor de las 04:44 horas de ayer en labores de patrullaje realizadas en las fiestas de la Virgen de Loreto, en Bacadéhuachi.



Se detalla que los agentes de la PESP vieron un vehículo pick up Ford Lobo Platinum, color blanco, modelo 2016, sin placas, en el cual viajaba el ex funcionario acompañado de Manuel F.V, quien dijo ser su administrador.



Los policías, citan, realizaron una revisión corporal a los tripulantes, en la cual le encontraron a Monge Araiza un arma de fuego calibre 7.65 milímetros fajada a la altura de la cintura y un envoltorio con 10 gramos de la droga conocida como “crystal”.