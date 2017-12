Hasta las últimas consecuencias en presunto caso de abuso sexual: Gobernadora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Caerá todo el peso de la Ley para quien resulte responsable del delito de abuso sexual en contra de la joven que abordó una unidad de Uber la madrugada de ayer, aseguró la gobernadora del Estado.



Claudia Pavlovich Arellano indicó que se pidió a la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) que se llegue hasta las últimas conciencias.



“Es un hecho vergonzoso que me lastima y que me duele, nuevamente una mujer ultrajada, violada y sólo porque los señores (Uber) no nos quieren entregar un registro para que haya un mejor conteo”.



A pesar de que la empresa de servicio de transporte Uber ha presentado amparos para omitir la entrega del padrón de choferes, Pavlovich Arellano puntualizó que se exigirá una base de datos.



Acusan a chofer de Uber de abuso sexual; lo investigan



Una carpeta de averiguación en contra de Omar N., de 33 años de edad, conductor de la empresa Uber, inició la Fiscalía General de Justicia del Estado, por el delito de abuso sexual.



La vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, Claudia Indira Contreras Córdova, indicó que la investigación se inició luego de que agentes de la Policía Municipal tomaron la declaración de la perjudicada, una joven de 25 años de edad, al elaborar el Informe Policial Homologado (IPH).



Señaló que la afectada refirió haber salido de un centro nocturno en estado inconveniente cuando abordó el vehículo de la empresa de servicio de transporte.



"En el IPH ella narra que no sabe qué fue lo que sucedió porque estaba bajo los efectos del alcohol, ella refiere que hubo un periodo en que no sabía dónde estaba", señaló la vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género de la FGJE.



LO LEGAL



El Código Penal del Estado de Sonora, dijo, señala que a pesar de no haber indicios de violencia también se considera delito sexual cuando se saca provecho del estado inconveniente en el que se encontraba la víctima, ya sea por consumo de drogas o alcohol porque impide resistencia.



Al no haber flagrancia delictiva, Contreras Córdova puntualizó que el conductor está en libertad pero está sujeto a averiguación.



En las próximas horas el Ministerio Público determininará la responsabilidad del conductor de la empresa y si lo consigna al juez o no.