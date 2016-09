Detienen a "Pancho Platas", ex funcionario de Padrés Elías

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Francisco Arnaldo Monge Araiza, ex titular del Consejo Estatal de Concertación y Obra Pública (Cecop) en la administración pasada, fue detenido esta mañana y actualmente está a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).



Fueron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública los que ejecutaron una orden de aprehensión en apoyo a la PGR, confirmaron fuentes de la corporación.



Aproximadamente a las 4 de la mañana con 44 minutos de este domingo, al ir transitando por la calle Sufragio Efectivo entre Juan Navarrete y Profesor Luis M. Valencia, oficiales de la PESP le indicaron la parada a Francisco M.A. quien iba a bordo de un pick up Ford Lobo Platinum, blanco, de modelo 2016; junto con él se detuvo a Manuel F.V., su administrador, quien lo acompañaba en el auto.



Se marcó al conductor detener la marcha en virtud de que el vehículo no traía placas de circulación, y verificar la legal procedencia del mismo.



Al llevar a cabo la revisión correspondiente se le encontró a Francisco M.A. un arma en la cintura calibre 7.65 mm con cartucho abastecido, así como un envoltorio con polvo granulado de una sustancia con las características del "crystal" que arrojó un peso de aproximadamente 10 gramos.



Los dos detenidos fueron asegurados y trasladados a la base de la PGR para ser turnados ante la autoridad correspondiente por los delitos de portación ilegal de arma, posesión de sustancias prohibidas, así como por el delito de cohecho al intentar sobornar a los oficiales al ofrecerles 3.5 millones de pesos que afirmó los tenía a la mano.



Al momento de su arresto, Monge Araiza vestía un pantalón de mezclilla y una camiseta de color azul, como muestran fotos que circulan en redes sociales.



El actual titular de Cecop, Manuel de Jesús Bustamante, había dado a conocer del número de denuncias ante la PGR por el presunto uso indebido de recursos públicos etiquetados desde la Federación.