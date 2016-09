Caborca aún sin el colorido del mes patrio

CABORCA, Sonora(GH)

Caborca.- A días del mes patrio, a muchos caborquenses les sorprende que la ciudad aún no se haya llenado de este colorido, pues a diferencia de otros años, no se han visto en las calles los puestos ambulantes de venta de artículos patrios.



Era común observar casi en cada esquina del Centro de la ciudad pequeños puestos improvisados que vendían banderas de todos tamaños, artesanías, juguetes, bigotes postizos, entre otros artículos alusivos a la identidad de ser mexicanos.



Este año y ante la extrañeza de muchos, al menos en la zona Centro cercana a la Plaza 6 de Abril y Pueblo Viejo, lugares donde comúnmente se instalaban estos puestos ambulantes, no se observa ni una persona vendiendo estos artículos.



Irene Pérez, habitante de la ciudad, consideró que esto es un reflejo de la realidad política y social que vive el País, pues la gente ya no siente ese fervor patrio con tanta intensidad.



Esta situación no es culpa de los comerciantes, lamentó, pues ellos dependen de las ventas como medio de ingreso.



"Pues se siente como qué feo porque ya no es lo mismo, ya nadie confía en nadie, para qué quieres banderitas si el País está hecho pedazos, si los políticos y los empresarios nomás jalan agua para su molino, ¿y el pueblo? Bien gracias.



"Me da tristeza ver que ya no den orgullo los adornos patrios, a lo mejor para los niños son juguetes, que al rato ahí andan rodando, de todos modos hay que apoyar a los vendedores, ellos no tienen la culpa de que México ya no sea mágico", expresó.



Otro habitante de Caborca, Alberto Gaytán consideró que aunque de momento no se han visto vendedores ambulantes en las calles de la ciudad, éstos deberían tener un espacio designado para su venta.



Indicó que esto con el fin de no opacar la belleza de algunos espacios públicos y tener una distribución mejor planeada del comercio local.



"Deberían tener su espacio designado", dijo, "y así no opacar la belleza de lugares publiculturales".



Contrario a lo que muchos podríamos pensar, los comerciantes de la Plaza 6 de Abril manifestaron que ellos no venden artículos patrios este mes, pues no les es redituable.



Algunos lo han intentado en otros años sin obtener los resultados deseados y optaron por no volver a vender.