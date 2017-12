Fortuna en el fondo del mar: Sonora y Sinaloa lideran las entidades con mayor producción

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Entre el inmenso azul del Mar de Cortés, embarcaciones de todo tipo navegan en busca del "oro rosado" y el azul plateado, que distingue al camarón y el atún, pero también de otras valiosas especies que sostienen una importante parte de la economía.Más de la mitad de la producción pesquera que se genera al año en México proviene de los cuatro estados que rodean el área del Golfo de California, haciendo a la pesca una de las actividades más importantes de la región.Entre Sonora, Sinaloa y las dos Baja California, se concentra el 60% de las especies para consumo que se sacan del mar, según los datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).En términos del valor monetario, esta producción se traduce en el 9% del Producto Interno Bruto del País, de acuerdo al investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Gerardo López Cervantes."Sumas la participación de las cuatro entidades y nos da como resultado que estamos hablando de una región que significa el 9% del PIB nacional, estamos hablando también de una región que absorbe el 11% del empleo nacional que se genera en el País", destacó.De estos cuatro estados, el liderazgo se divide entre Sonora y Sinaloa, pues mientras Sonora está a la cabeza en cuanto a volumen en el País, el valor del producto que saca Sinaloa es el más alto debido al tipo de especies que predominan en cada zona.“Si nos comparamos con Sinaloa, nosotros (Sonora) le ganamos en volumen, pero con el volumen que ellos aportan nos ganan en el valor de su producción”, señaló la titular del Inapesca Sonora, Alma Rosa García Suárez.La diferencia, dijo, radica en el hecho de que la entidad es el principal productor de sardina, y aunque se produce también camarón, el mayor volumen lo aporta la sardina, mientras que en el Estado vecino es el camarón y el atún, los cuales se cotizan en el mercado a precios más altos.“Sonora también es el primer distrito de la camaronicultura en México, en volumen y sobre todo en tecnología desarrollada para esta producción acuícola”, agregó.De acuerdo a datos de la Sagarpa, Sonora ocupó el sexto lugar en cuanto al valor de la producción pecuaria con 17.78 millones de pesos, en 2016, seguido de Sinaloa, en el duodécimo sitio, con 12.17 millones."Estas cuatro entidades te representan el 9.5% del valor de la riqueza pecuaria que se genera en el País, aquí es muy importante resaltar que Sonora es indudablemente uno de los estados que está encabezando la producción pecuaria a nivel nacional después de Jalisco, de Veracruz y de Puebla", expresó Gerardo López.Uno de los grandes desafíos para la zona del Mar de Cortés, según la doctora García Juárez, es la pesca furtiva, pues de acuerdo a organizaciones ambientalistas, mencionó, han realizado cálculos de la producción ilegal que arriba al Mar de Cortés, la cual se estima en alrededor del 45% del total.El biólogo y docente del Instituto Tecnológico de Guaymas, Javier Bermúdez Campoy, resaltó que esta actividad afecta en gran medida las pesquerías porque los que la llevan a cabo no buscan tallas comerciales y eso daña el ecosistema marítimo."Todo esto repercute en las pesquerías que están sobreexplotadas y en lo económico porque las tallas que no son legales son capturadas y son vendidas, y repercute en el ciclo reproductor de las especies".Sin tener conocimientos de acuicultura, pero con la oportunidad de tener su propio negocio y mejorar sus ingresos, José María Vera Cortés llegó a principios de los noventa al estero de Kino y le dio un giro a su vida, en un oficio hasta ese entonces para él desconocido: El cultivo de ostión.Zacatecano de nacimiento, pero radicado en Sonora desde 1954, el señor José María trabajó durante muchos años en los campos de la Costa de Hermosillo en diversas labores, que iban desde desyerbar la tierra hasta ser chofer.“Prácticamente nosotros somos los fundadores en lo que se refiere al cultivo de ostión. El gobernador (Samuel) Ocaña nos aconsejaba que nos viniéramos a cultivar ostiones. Nos venimos en los noventa, ya en el 93 tuvimos apoyo federal, hicimos una mezcla de recursos con un banco para poder llevar a cabo nosotros todo”, explicó.“Del mar nosotros no conocíamos nada”.Con la asesoría de biólogos, José María y otros grupos que se asentaron en el área aprendieron la técnica de reproducción del molusco. Ahora sólo compran las semillas a los laboratorios y ellos se encargan del resto del proceso, desde la siembra hasta la venta del ostión listo para su consumo.La contaminación y el cambio climático han provocado que la merma de lo cultivado aumente, aseguró, de un 10% hasta un 60%.“Nosotros sembramos poco, estamos hablando de medio millón (de semillas), se da un 30-40%, digamos el 60% se muere, pero es costeable porque nosotros lo vendemos y lo comercializamos aquí mismo”, dijo José María, quien vende la docena de ostiones a 80 pesos.Con Mazatlán y Los Cabos como sus principales representantes, el Mar de Cortés ofrece destinos turísticos con actividades y paisajes para todos los gustos.La ciudad sinaloense de Mazatlán y el área de Los Cabos, en Baja California Sur, se encuentran entre los sitios preferidos por los turistas nacionales e internacionales durante 2016, ya que el primero recibió más de 2 millones 154 mil visitantes, sólo por debajo de Cancún, Acapulco y Veracruz; mientras que Los Cabos sumó más de un millón 200 mil, según datos de la Secretaría de Turismo.“Los Cabos es un destino diferente a todo lo demás que podemos encontrar en México. Los contrastes del desierto, el Pacífico y el Mar de Cortés son un elemento que no se encuentran en cualquier parte de México y eso lo hace increíble para visitar”, destacó Moctezuma Loza.El gerente de Turismo de Reuniones del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) señaló que los contrastantes paisajes naturales y la oferta gastronómica atraen a ese destino a personas de todo el mundo.Así lo confirma Plácido Roberto Cruz Chávez, jefe del Departamento Académico de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.“Del total de visitantes que tenemos en el Estado, más del 80% es turismo internacional. En el Municipio de Los Cabos es 90% y el resto es turismo nacional”.Caso similar al de Puerto Peñasco, Sonora, que por su cercanía con los estados fronterizos de Arizona y California, recibe a miles de turistas estadounidenses cada año.“Por su ubicación geográfica su principal mercado es de Estados Unidos, aproximadamente un 65 a un 70%, primordialmente de Arizona.“Lo que hace único a Peñasco son este tipo de mareas, de 200, 300 metros que se va, a veces hasta 400 metros… su arena, el Pinacate y las dunas”, resaltó el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Peñasco, Héctor Vázquez del Mercado.La riqueza natural del Mart de Cortés ofrece variadas opciones para los turistas más aventureros:• Los amantes del descenso en arena pueden encontrar en Sonora excelentes opciones para practicar sandboarding. Desde el área de San Luis Río Colorado, donde se encuentra la duna más grande de México, la Duna Reina, hasta las playas vírgenes de San Nicolás, cerca de Bahía de Kino, en el municipio de Hermosillo.• Mazatlán es uno de los destinos favoritos para quienes gustan de la pesca deportiva, actividad que se realiza principalmente de octubre a abril, y las especies que se pueden capturar son marlin, pez vela y dorado, con la condición de devolverlos al mar. En Sonora, San Carlos y Puerto Peñasco son las mejores opciones para la práctica de esta actividad.• La riqueza ecológica de los parques nacionales Cabo Pulmoy Bahía de Loreto, en Baja California Sur, son el lugar ideal para practicar buceo en el Mar de Cortés. El primero cuenta con uno de los tres únicos arrecifes de coral de la Costa Oeste de América del Norte.• A partir de medianos de diciembre, unos enormes visitantes llegan al Mar de Cortés para aparearse y dar a luz en las cálidas aguas mexicanas. Ballenas grises y jorobadas pueden ser vistas por los turistas a lo largo del Golfo de California. En Sinaloa, en la zona de Mazatlán-Teacapan; en Sonora, en Puerto Peñasco; y a lo largo de las dos Bajas, destacando La Paz y Los Cabos.