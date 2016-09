Salen hoy en seis ciudades de Sonora a defender familia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En una manifestación pacífica hoy a las 17:30 horas se pronunciarán ciudadanos, organizaciones e iglesias para defender la familia en seis ciudades de Sonora como parte de un movimiento nacional, el cual contempla 116 ciudades en todo el País.Raúl Encinas Rodríguez, encargado de logística en Hermosillo, manifestó que demandarán se detenga la iniciativa de reformas constitucionales del presidente Enrique Peña Nieto El FNF rechaza la propuesta del Ejecutivo de permitir se casen entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parte de estas parejas."El objetivo es que se dé marcha atrás en la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto , sabemos que no está congelada, él señaló que no desea que se encajone", expuso.Encinas Rodríguez indicó que esperan la participación de alrededor de 4 mil personas, en ésta participarán miembros de distintas religiones, grupos de la Iglesia católica y asociaciones civiles.El contingente se concentrará en el parque Francisco I. Madero, caminarán por la avenida Serdán para dirigirse a la calle Pino Suárez y concluir atrás del Museo de la Unison.En este mismo evento colectarán alimentos no perecederos y agua embotellada para los afectados por el paso del huracán "Newton".Por ello el organizador solicita a los participantes colaborar con estos víveres que serán entregados a la Cruz Roja Mexicana para su distribución.