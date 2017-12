Es todo un mar de vida su asombroso tesoro submarino

HERMOSILLO, Sonora(Sara Bojórquez)

Es el mar más joven del planeta, y el único que pertenece a un solo país, con especies tan singulares que algunas de ellas habitan zonas en las que científicamente se supone no hay condiciones para la vida. Es el Mar Bermejo, Mar de Cortés, Golfo de California o "acuario del mundo".Y a pesar de todas las riquezas que encierra, algunos expertos señalan que pareciera ser un tesoro infinito porque no deja de sorprender, pues todavía continúan descubriéndose nuevas especies.Pero ¿qué es lo que hace tan especial a este rincón del planeta que llamó la atención del oceanógrafo francés Jacques Cousteau y lo "bautizó" como "el acuario del mundo"?En Sonora la doctora Silvia Gómez Jiménez explicó que el Mar de Cortés es una de las regiones con mayor biodiversidad a nivel de especies en el mundo, a pesar de que sólo representa menos del 1% de la superficie de agua salada en la Tierra."Tiene una biodiversidad biológica que lo pone muy por encima de otros ecosistemas a nivel mundial", aseguró, "esa característica de riqueza a nivel de biodiversidad biológica es la que ha maravillado desde años atrás, décadas, a quienes han tenido la oportunidad de bucear, de alguna manera viajar a ese mundo y que también nos sigue maravillando actualmente"."He tenido la oportunidad de bucear en diferentes mares del mundo, en Europa, Francia, España e Inglaterra y he buceado en el Caribe, en varios lugares de aquí de México, y siempre regreso al Mar de Cortés, la biodiversidad que hay esa riqueza de ecosistemas que están en el Mar de Cortés es única y es lo que de alguna manera nos mantiene maravillados".En Baja California, Osvel Hinojosa Huerta, responsable del Programa de Humedales de Pronatura Noroeste, explicó que además de la Vaquita Marina, otras especies marinas se encuentran consideradas en riesgo en el Delta del Río Colorado y Alto Golfo de California.Peces como el Cachorrito del Desierto y el Pájaro Palmoteador de Yuma, son especies que han logrado sobrevivir a las condiciones de esa zona, pero una almeja endémica del Alto Golfo, la “Mulimia Coloradoensis” se encuentra al borde de la extinción.El investigador y ambientalista de Pronatura señala que es una especie que existía en abundancia en la boca del río y en la Isla Montague y que ahora hay muy poca.“Los datos que tenemos están relacionados con la disminución de los flujos de agua”, dijo.Para el doctor Francisco Javier García de León, doctor en Ciencias e investigador titular del Cibnor en La Paz, Baja California Sur, una de las características que hacen especial a este mar es su dinámica oceanográfica."Tiene diversos sistemas oceanográficos distintos que promueven la biodiversidad", explicó, "la alta cantidad de organismos endémicos es lo que lo hace también único"."Hay dos especies en particular que nos interesan", reveló, "una es un bacalao negro que no más existe en esta zona, desde El Vizcaíno hasta arriba, todo el arco del Pacífico; en México no las pescamos porque no tenemos barcos, y cuando las pescamos es porque damos concesiones a barcos extranjeros y es cuando más o menos sabemos cómo está".El coordinador del programa de Ecología Pesquera e investigador del Programa de Ecología Pesquera del Cibnor, Eduardo Balart Páez, agregó que las costas de Sinaloa y Sonora son más bien planas, asociadas a manglares y playas arenosas."Y a pesar de que no es muy ancho, el golfo, tiene alrededor de 200 kilómetros nada más", señaló, "tiene áreas muy profundas, hay fosas oceánicas, es decir, engloba un mundo que poca gente imagina y en ello pues se da una gran productividad que termina al final beneficiándonos a todos".El doctor de origen belga, Michel Hendrickx, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, explicó que aún no se han terminado de catalogar las especies."Hay especies nuevas que se ven cada ratito", aseguró, "sobre todo en algunos grupos que son grupos crípticos, especies que son difíciles de acceso o que son muy pequeñas, y hay también confusión a veces en organismos poco conocidos, hay varios grupos que son así".El experto, quien tiene su base en Mazatlán, Sinaloa, detalló que el estado de conservación podría calificarse como regular."En un solo crucero que hicimos ahí encontramos seis especies nuevas, que son especies abundantes, no son animales super raros", añadió, "eso demuestra que hay una falta de conocimiento para el cuerpo de agua en general".Cuidar el Mar de Cortés no es algo que sólo corresponda o puedan hacer los científicos, pescadores o autoridades, pues todos los ciudadanos pueden hacer algo increíblemente valioso y sencillo: No dejar basura en la playa.Expertos coinciden al señalar que no se requiere siquiera invertir dinero, pues las acciones que todos pueden emprender son tan simples como llevarse la basura que se genera al visitar el mar.Los plásticos al degradarse lentamente generan lo que se conoce como los microplásticos, moléculas o fragmentos microscópicos o submicroscópicos de plásticos y son consumidos por la biota marina, explicó el doctor José Manuel Grijalva Chon, profesor investigador de Genética de Poblaciones Marinas."Un organismo no sabe lo que está comiendo, nomás abre la boca y ahí van los microplásticos", agregó.Científicos han documentado el hallazgo de microplásticos en organismos del plancton, apuntó, organismos submicroscópicos del mar, plantas y animales, y que tienen esas microesferitas de plástico.Los moluscos como almejas y ostiones son filtradores, pues de esa manera se alimentan e ingieren los microplásticos, de tal forma que se han encontrado en moluscos de consumo humano, hay reportes a nivel internacional, así como de microplásticos en larvas de peces."Vamos a la playa, comemos nuestra docena de ostiones, almejas", dijo, "y como los microplásticos no se ven, a lo mejor estamos comiendo nuestro plástico".En la degradación de los plásticos, explicó, hay degradación de los compuestos químicos y eso es un problema de salud.La dinámica misma del mar provoca que cualquier acción en tierra le afecte, como la basura de los vacacionistas, explicó la doctora Silvia Gómez Jiménez, investigadora titular del CIAD."El mar es extremadamente dinámico, se rige por mareas, corrientes de masas de agua que estamos hablando de muchísimos volúmenes de agua, nada los detiene y esa basura que quedó en la playa, pues no se va a quedar ahí"."No es tan descabellado pensar que estamos causando daño a un delfín (con la basura que se deja en la playa)", expuso, "y estamos afectando el ecosistema con acciones de esa naturaleza que consideramos tan comunes".Como en el universo, como los astrónomos, aquí también hay algo que se llama biosfera rara o biosfera oscura porque no se sabe nada de ella, sólo que existe.• Los científicos pueden detectar que hay algo nuevo, raro, extraño, pero no saben a detalle qué es, qué hace o sus nombres.• Es una zona de mucha actividad geológica.• Esta zona también se caracteriza por sus altas temperaturas y altas presiones, lo cual provoca que crezcan microbios especiales.• Hay alta concentración de hidrógeno y metano.• Existen muchos organismos de muchos grupos, con potencial a utilizarse en la industria de combustibles, alimentos, fármacos.Hasta dónde puede llegar tu bolsa de plástico...• Se ha documentado el hallazgo de ballenas muertas baradas en playas, que al abrirles el estómago en busca de una posible causa de muerte, se les encuentra basura. Todo tipo de plásticos, vasos.• Las tiritas de hule que unen a los six pack fácilmente ahorcan a ciertas especies, como tortugas, causándoles la muerte.• Delfines, tortugas y todo tipo de animales marinos que se alimentan de medusas pueden morir ahogados con bolsas de plástico.