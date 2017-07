Nacozari en riesgo de quedar sin gota de agua en tres días

Nacozari de García(GH)

Dentro de tres días, más de la mitad de la población de Nacozari de García podría quedarse sin agua y el resto tendrá agua sólo unas cuantas horas al día.Navojoa



En dos cubetas, la habitante de la comunidad de Kutantaka, ubicada a 25 kilómetros de Navojoa, acarrea agua hasta su hogar, la cual usa para beber ya que para lavar y bañarse tiene que esperar a la pipa que envían las autoridades.



"Si voy sola nada más me llevo dos cubetas, pero hay veces que están aquí mis nietos y me ayudan", abundó, "acarreamos agua por la mañana y por la noche".



Gota a gota el agua es racionada, el beberla de más no está permitido aunque el calor apriete y no es fácil acostumbrarse a la falta de agua, expresó, pero cualquier sacrificio es mejor que sufrir sed o no poder bañarse.



"Tenemos dos años sin agua, la acarreamos de los pozos que están aquí cerca o los que tienen dinero hicieron sus propios pozos", agregó, "o algunos tienen para comprar agua purificada".



Muere ganado



De una a dos cabras por semana mueren en la comunidad de Kutantaka por la escasez de agua, situación que impacta la económica de los pequeños ganaderos.



Lisandro Daniel Galaviz, quien es dueño de una manada de 40 chivas, dijo que pierden entre mil y dos mil pesos a la semana por la muerte de los animales.



Jorge Sánchez Castillo, director de Oomapas, explicó que de acuerdo con el monitoreo que consiste en introducir hilos para la mediación y el embalsamiento (acumulación de agua) se puede determinar cuántos días faltan para que se agote el agua en El Huacal.



Dicho represo aporta 25 litros por segundo; de Fundición son 22 litros por segundo y se necesitan de 100 litros por segundo para abastecer de agua a la ciudad.



Las autoridades municipales advirtieron que las fuentes de agua están por agotarse y pese a la lucha que se mantiene por lograr la construcción de la presa Centenario, el proyecto está detenido.



Las autoridades municipales señalaron que se han hecho intentos aislados de diferentes dependencias involucradas, pero no se ha logrado concretar la construcción de la presa.



Se aseguró que están dispuestos a invertir recursos del Fondo Minero para apoyar en la construcción de la presa Centenario, con lo que se daría solución definitiva a la problemática.



Actualmente la situación es grave, afirmaron autoridades locales, por lo que para solucionar el problema en los próximos días se requieren de tres pipas más con capacidad de 20 mil litros cada una.



Ayer se llevó a cabo la Junta de Gobierno del Agua en Nacozari de García y las autoridades municipales hicieron la solicitud al Estado de las pipas, ya que dentro de pocos días el agua proveniente de El Huacal dejará de llegar a los nacozarenses.



También pidió los recursos económicos necesarios para los gastos de operación que implica la implementación de otras tres pipas que tienen que ir a surtir a otras comunidades.