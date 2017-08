El tiempo se detuvo en el Río Sonora a 3 años del derrame

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El efecto más evidente de la contaminación en el Río Sonora, derivado del derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de metales pesados el 6 de agosto de 2014, se puede observar en las más de 20 mil personas que habitan en la región.



Según los propios pobladores que habitan los siete municipios que resultaron con afectaciones, el hecho impactó no sólo en el corto plazo, sino que guarda sus efectos negativos a tres años de distancia.



Y es que sus actividades productivas se han visto frenadas, sus familiares han tenido que dejar sus labores para buscar un empleo en las ciudades, la salud se ha visto mermada y deben gastar dinero en la compra de agua purificada.



En Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, se habla de una lenta recuperación de su economía y de desconfianza en el agua que deben utilizar para distintos fines.



Estas son las historias de algunos de los pobladores de estas comunidades afectadas, quienes narran su situación a tres años del que es considerado el peor desastre ecológico ocasionado por la minería en México:



SINOQUIPE, ARIZPE (Población: 390 habitantes)



“Nos cambió mucho la vida”



“Nos cambió mucho la vida con esto, mucho nos cambió”. La frase de doña Manuela Dórame Contreras engloba la opinión de todos los habitantes de la comunidad de Sinoquipe, perteneciente al municipio de Arizpe.



El poblado está pegado al cauce del Río Sonora y la principal actividad económica de los habitantes del pueblo era el turismo, el cual decayó desde hace tres años.



“Nos echaron a perder el agua que teníamos potable, el agua del río, y luego no ha habido casi nada para el pueblo, dinero, como antes que venía la gente, aquí es donde venían más y ahora ya no”, refirió.



Manuela atiende una caseta ubicada en la entrada del pueblo donde vende barbacoa, carne con chile, burritos de carne machaca, la que antes del desastre ecológico le redituaba unos mil pesos por día, ahora no vende esa cantidad en un fin de semana.



“Hemos batallado mucho con el agua, ahorita no tenemos ni para bañarnos, el pozo quedó muy lejos y se batalla mucho con el motor también, a veces pasamos días sin agua… nos pusieron tinacos, pero pues el tinaquito luego se va”, expresó.



HUÉPAC (Población: Mil 100 habitantes)



El río dejó las tierras inservibles



Las tierras fértiles que antes eran el sustento de la actividad económica de Huépac como cabecera municipal y las comunidades aledañas, prácticamente han dejado de rendir fruto desde hace tres años.



“La agricultura es lo que se ha afectado más, son tierras que pues en ese tiempo se las llevó el río y no han hecho nada, las contaminó el río y las dejó inservibles y así sigue la cosa”, manifestó Ramiro Martínez, habitante de ese municipio.



El agua potable no la toman, dijo, y no porque tenga mal sabor, sino porque hay desconfianza respecto a que pueda estar contaminada, lo que les ha generado costos más altos para tener el líquido.



“El pozo está en el puro río y por eso mucha gente no la toma, la mayoría, los que no traen el agua de afuera, la compran, vienen de Aconchi o Banámichi a traer agua, yo no compro el agua, pero he escuchado que cuesta hasta 30 pesos por garrafón”, refirió.





URES (Población 8 mil 704 habitantes)



"Estamos heridos"



En el Municipio de Ures, el más cercano a la capital de Sonora, don Óscar Encinas Gámez está decidido a defender lo que antes de la contaminación del lecho del Río Sonora con lixiviados de metales pesados, era su actividad económica y su vida social.



Hace unos dos y medio años, él y otros habitantes del poblado formaron un Comité de Cuenca que ha emprendido acciones legales contra la compañía minera y el Gobierno federal para que les restituyan al menos una parte de lo perdido.



“Nosotros queremos que nos protejan en la actividad a la que nos dedicamos, aquí en la región se perdió mucho, porque hace tres años nos pararon los pozos, se perdió el maíz, la caña, la alfalfa, el frijol, el cacahuate, todo”, apuntó.



Su movimiento social, dijo, busca llevar información a los habitantes de los pueblos afectados, porque nadie se las da.



“Participamos en esto porque estamos heridos, en nuestro interior estamos heridos, vamos a seguir luchando hasta que logremos el objetivo: Que nos pongan las plantas tratadoras, que la Uveas en Ures sea terminada.



“Ahorita ya muchos estamos viejos, ya vamos de mediodía pa’bajo, pero los que vienen, ¿qué herencia les vamos a dejar?”, se cuestionó.



MAZOCAHUI, BAVIÁCORA (Población: 473 habitantes)



Tiene negocio poca clientela



Antes de que una compañía minera vertiera al Río Sonora 40 mil litros de lixiviados de metales pesados, que provocó un desastre ecológico en la región, la señora Petra Córdova mantenía su negocio, un restaurante y un hotel, abiertos las 24 horas.



Pero hace tres años sus comensales y visitantes en la población de Mazocahui, ubicada en el Municipio de Baviácora, bajaron. Hoy abre a las 5:00 horas de la mañana y cierra entre las 21:00 y 22:00 horas.



“Muy mal, se ha decaído mucho el negocio, desde que pasó eso de la contaminación y empezaron los problemas pues no ha habido casi clientela”, comentó.



Con su familia, doña Petra elabora también productos regionales como queso y dulces, además cosechaban maíz, chile, ajo y otros bienes, que ahora ya no pueden hacer al igual que otros habitantes, quienes han tenido que abandonar el pueblo en busca de oportunidades.



“Aún mi familia ha tenido que salir a buscar trabajo a otras partes porque no hay nada aquí, es gente que antes trabajaba la tierra, el ganado, hacían el quesito y ahorita ya nada, además de que la gente tiene desconfianza”, argumentó.





ACONCHI (Población 2 mil 756 habitantes)



Enfermos y sin esperanza



Enfermos, sin dinero, sin información y sin esperanza, es como dice sentirse la señora Cruz Trinidad Padilla Vindiola, habitante de Aconchi, uno de los municipios del Río Sonora que resultaron afectados con la contaminación.



Sentada debajo de un arbol de tule, del cual se jacta es el único que existe en el poblado, dice que la situación para ellos va de mal en peor.



“Estamos enfermos porque tomamos agua del río y comemos, todo se fue abajo… está mal la situación aquí en Aconchi porque no hay trabajo”, enfatizó.



Cruz es abuela de dos chiquillos que los últimos días la han pasado enfermos del estómago, tienen diarrea y ella cree que es por el agua, no ha habido trabajo y los hombres de la casa no han trabajado, por lo que no hay para comprar agua embotellada.



“Vinieron unos del agua diciendo que no pasaba nada, que no hacía daño el agua de la llave y no sé qué”, recordó, “pero ellos no tomaron agua y nosotros la usamos hasta para cocinar, pues qué vamos a hacer”.