"Sentimos mucho miedo", dice sonorense en París

(GH)

Durante una hora y media un grupo de seis sonorenses estuvo encerrado en la Catedral de Notre Dame, luego de que al grito de "Esto es por Siria" un hombre atacara con un martillo a un policía Del lugar.



"Sentimos mucho miedo", contó un sonorense que vacaciona en París y que se quedó encerrado en la Catedral, "no sabíamos qué pasaba, sabíamos que había algo, pero no sabíamos qué hacer".



Lo único que se les dijo es que estarían custodiados por un problema que había ocurrido a las afueras del lugar.



La familia de sonorenses fue parte de las 600 personas que quedaron atrapadas una hora y media en la Catedral del siglo XII.



"Sí hubo un rato que dudé si eran policías o no... entraron sin uniformes", contó, "pensé no vaya a ser un secuestro que nos tengan a todos aquí pero no".