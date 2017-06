Un éxito el traslado de cuatro delfines al Delfinario Sonora

(GH)

Tras varios meses de espera y luego de la rehabilitación y modernización del Delfinario Sonora gestionado por la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y en cumplimiento de los protocolos exigidos por Profepa, Semar y Semarnat, arribaron a Sonora 4 delfines de los conocidos como “nariz de botella”.Con información de un boletín oficial, los 4 mamíferos, dos machos y dos hembras de nombre, Europa, Tana, Mauricio y Riso, fueron recibidos por la Cedes, Profepa y Semarnat, , quienes supervisaron el operativo tanto en las instalaciones aéreas de la Secretaria de Marina en Guaymas como en el Delfinario Sonora.Bajo un sol intenso y acompañados por técnicos y especialistas veterinarios que en todo momento estuvieron atentos a su estado de salud, los 4 cetáceos fueron bajados del avión tipo CASA 295 de la Semar y de inmediato fueron valorados, reportándose en buen estado de salud por parte de las autoridades.“Muy contentos y después de muchos años volvemos a tener a lo que es la razón de ser del delfinario que es tener a los delfines”, dijo el Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del estado de Sonora.“El primer reporte que tenemos es que están en perfectas condiciones”, informó.Adelantó que en los próximos días se dará el paso de mano donde entrenadores del delfinario Sonora recibirán a los mamíferos y la próxima semana se continuará el protocolo de revisión y cuidados por parte de Profepa para estos casos.Asimismo, se informó que una vez se logre la aclimatación total de los cetáceos se determinarán las fechas donde los delfines ya podrán dar las terapias a los niños.Por su parte, Profepa destacó que la presencia de los delfines es una gestión directa de la Gobernadora Pavlovich y lo más importante no representa un costo por renta, ya que estarán bajo resguardo del Estado.Una vez en condiciones de adaptación, ofrecerán en coordinación con el DIF Sonora, terapias a niños de escasos recursos económicos con algún tipo de discapacidad como síndrome de down, autismo, depresión, dificultades comunicativas, hiperactividad, desarrollo del lenguajes entre otras.De acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, el manejo y traslado se realizó conforme a las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-135-SEMARNAT-2004 que incluye no rociar agua sobre la cabeza del animal, ni cerca de los orificios de respiración, cubrir bajo las aletas con ungüento de lanolina y óxido de zinc o una combinación de ambos 50-50.Agregó Profepa que a fin de garantizar el bienestar y salud integra de los ejemplares a lo largo de todo proceso de traslado, los diversos espacios de carga utilizados en materia terrestre y área estuvieron adecuadamente ventilados, limpios y desinfectados.