Llaman a diputados a atender demandas por gasolinazo y agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La protesta en contra del alza a los combustibles en Hermosillo, caracterizada por desarrollarse de manera pacífica, registró ayer en su quinta marcha, momentos de tensión, altercados y conato de violencia.



El grupo "No al Gasolinazo Sonora", que había cobrado mayor fuerza en la penúltima marcha y disminuyó ayer, espera que mañana los diputados den respuesta al pliego petitorio que se entregó.



El contingente salió de la Plaza Emiliana de Zubeldía a las 11:15 horas y se desplazó por las calles del centro comercial hasta llegar al Poder Legislativo, donde los esperaba un comité de trece diputados de los distintos partidos políticos.



Ciudadanos y legisladores se reunirían por fuera del Congreso, por estrategia el grupo "No al Gasolinazo Sonora" cambió la sede a las escalinatas del Poder Judicial, pidió la presencia de los legisladores para entregarles un pliego petitorio, pero no atendieron el llamado.



Ante la negativa, Patricia Duarte comenzó la exposición de las demandas que están en el pliego petitorio: Renuncia del presidente Peña Nieto, dar marcha atrás al gasolinazo, abrogación del aumento del 35% del cobro de saneamiento de agua en Hermosillo y no concesionar el alumbrado público en la capital, entre otras.



La lectura de las peticiones se vio interrumpida por la presidenta del Congreso, Brenda Jaime Montoya, quien utilizó el micrófono de otro sonido para expresarles que no estaban solos y los atenderían, lo que molestó a los manifestantes, quienes corearon frases.