Sonora y Baja California con más efectos por el cambio climático

La zona del Alto Golfo, que abarca los estados de Sonora y Baja California, es la región de mayor vulnerabilidad ante la elevación del nivel del mar, efecto que deriva del cambio climático.Mazatlán, Sinaloa y el área de Los Cabos en Baja California Sur, ocupan el tercero y el cuarto sitio entre las zonas donde el aumento de la altura del mar tendría los mayores impactos.El resultado se desprende de un análisis realizado por expertos de distintos centros de investigación del País, entre estos la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que destacan un aumento del nivel costero de entre 1 a 4.2 milímetros por año en los últimos 50 años.De acuerdo con el libro “Vulnerabilidad de las zonas costeras mexicanas ante el cambio climático”, en su apartado sobre el Golfo de California, hay trece zonas que resultaron ser potencialmente frágiles en la región.Los resultados que arrojaron los registros históricos de los mareógrafos operados por el Servicio Mareográfico Nacional de la UNAM, revelan que Guaymas tiene el mayor crecimiento anual del nivel del mar, con relación a las zonas costeras que comprenden el Mar de Cortés, al presentar variaciones de hasta 4.2 milímetros.Registros de las últimas cinco décadas revelan que las señales más evidentes de la afectación en el Mar de Cortés por el cambio climático, son los incrementos del nivel costero y de la temperatura del agua y el aire de la superficie, que indican que algo está ocurriendo.El investigador titular del programa Prevención Ambiental y Conservación del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) Guaymas, Luis Brito Castillo, apuntó que el nivel del mar va en aumento y no solamente como parte de las variaciones naturales sino que también por una causa subyacente.“En el Golfo de California o Mar de Cortés indican una tendencia hacia el incremento, en ciencia, cuando tenemos tres evidencias del mismo fenómeno y las tres marcan el mismo comportamiento, entonces ya se toma con un hecho real, entonces puedo decir, que hay evidencias suficientes para decir que sí se está incrementando el nivel del Mar de Cortés”, resaltó.Si bien los escenarios en este momento no son catastróficos, diversos investigadores coinciden en sus estudios en que podría haber graves afectaciones en los sectores productivos y en comunidades que están muy cercanas a la zona costera.En los cuatro estados que rodean al mar conocido como el “Acuario del mundo”, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estima que 3.3 millones de personas habitan en municipios vulnerables a los efectos del fenómeno.Según la Semarnat en la región Noroeste, donde se ubican los estados que colindan con el Mar de Cortés, hay 34 centros de población que representan el 28.3% del total de la superficie de estas cuatro entidades.Aunque hay científicos que se muestran escépticos respecto al fenómeno del calentamiento global, quienes señalan como ciertos sus efectos dicen que el fenómeno es también causante de eventos naturales cada vez más fuertes, migración de especies, cambios en los ecosistemas y disminución de las actividades productivas.Además provoca un aumento en las temperaturas ambientales. El especialista del Cibnor Guaymas, Brito Castillo, destacó que las olas de calor son y serán cada vez más intensas.Datos de la estación meteorológica local de Guaymas, explicó, indican que los registros de temperaturas superiores a 50 grados en algunos municipios del Estado, superaron todas las temperaturas máximas, hecho considerado como evento extremo.En el Alto Golfo, en la zona que comprende Baja California, el Río Colorado arroja ahora una menor cantidad de agua por efecto del calentamiento global, pues cerca del 92% del agua de este afluente proviene de las montañas rocallosas, en Estados Unidos.Osvel Hinojosa Huerta, responsable del Programa de Humedales de Pronatura Noroeste, aseguró que menores nevadas han reducido el caudal de este río, lo que pone en situación de estrés hídrico a la región.“Los procesos de industrialización de alimentos generan residuos que también causan contaminación en los sistemas acuáticos. Todas estas son pequeñas manifestaciones del cambio global, dentro de los cuales, el calentamiento global es sólo un impacto”, resaltó Ana Carolina Ruiz Fernández.En la zona de Mazatlán, destacó la investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM en la Unidad Académica Mazatlán, el nivel del mar ha mostrado en la última década un nivel de elevación de entre 30 y 40 centímetros.“Comenzamos a principios de los años 60 con alrededor de un milímetro por año y actualmente estamos teniendo tasas de elevación de entre tres y cuatro milímetros por año”, refirió la experta.Además de la elevación del nivel medio del mar, el cambio climático o la elevación de la temperatura en el agua del Golfo de California y en el ambiente, una de las principales amenazas es la modificación en la estructura de comunidades biológicas.El experto en biotecnología, Alejandro López Cortés, investigador del Cibnor en La Paz, Baja California Sur, explicó que con el aumento en la temperatura pueden morir los microbios fotosintéticos, que son los mayores generadores de comida para diversas especies.Ante la problemática, los expertos conminan a las autoridades gubernamentales, sociedad civil y organizaciones a tomar medidas como la creación y aplicación de leyes, especialmente en zonas identificadas por su vulnerabilidad.El incremento del nivel del agua es sólo uno de los efectos negativos del fenómeno global en los patrones climáticos, coinciden los científicos, que puede traer problemas como la pérdida de playas y humedales, infraestructura costera y áreas urbanas por efecto de inundación.En la zona del Golfo de California, alrededor del 20% de la población vive a menos de 25 kilómetros de la zona costera y un 39% a menos de 100 kilómetros, y organizaciones internacionales, como la ONU, estiman que la tendencia a vivir en zonas costeras crecerá en los próximos años.La acuacultura, una de las mayores actividades productivas en Sonora y Sinaloa, principalmente, si bien no se ve afectada por el cambio climático al darse bajo procesos artificiales, sí supondría mayores inversiones en equipo para los productores.“Los periodos reproductivos pueden cambiar en función de la temperatura del ambiente, lo que obliga al productor a que en lugares donde antes no tenían que invertir en enfriar el agua o calentarla, poco a poco podrían enfrentarse estas eventualidades”, apuntó Pedro Cruz Hernández, director del Programa de Acuicultura del Cibnor, La Paz.• En el Alto Golfo el Río Colorado bajos escurrimientos de agua por efecto del calentamiento global, ya que este afluente proviene de las montañas rocallosas de Estados Unidos y la cantidad de nevadas es cada vez menor.• La UNAM ha acreditado que el nivel del Mar en México presenta aumentos en promedio que van de .5 a 1 centímetro por año.• En el Mar de Cortés hay datos avalados también por la UNAM de incrementos en los últimos 50 años en el nivel del mar, que van de 1 a 4.2 milímetros por año.• A principios de junio de este año, se registró en Sonora una ola de calor, donde el termómetro registró hasta 50 grados en Hermosillo.• El incremento en temperaturas y el cambio de corrientes en el Golfo de California, atribuibles al cambio climático, comienza a afectar el ciclo reproductivo de algunas especies, como las ballenas.• De 10 años a la fecha se han avistado orcas en el área de San Carlos, en Sonora, lo que no se considera un hecho común, porque son animales de aguas frías. Se estima que existe una población semiresidente.No tienen los conocimientos científicos pero poseen algo más valioso: La experiencia que dejan los años de hacerse a las aguas del Mar de Cortés.Los hombres del mar no conocen mucho sobre los términos especializados con que los expertos se refieren al fenómeno del cambio climático, pero a diario viven sus efectos.Pescador en el Puerto de Yavaros desde hace 40 años y con la actividad arraigada hasta en sus genes, José Jusacamea Félix, dice que el cambio climático prácticamente lo pueden sentir.En Guaymas, José Soto Cabrales, quien pesca desde los 8 años de edad, desconoce la causa, lo que sí entiende es que la producción actualmente ha bajado y los animales que extrae para vender o consumirlos, tienen tallas más bajas.“Ahora ha habido cambios de siembras, de unos años para acá y el motivo es por el fenómeno de El Niño, afecta con una mortalidad que no te imaginas. Si siembras en septiembre lo agarras muy chico, en mayo ya lo agarras más grande”, expuso José María Vera, productor de ostiones en el estero de Bahía de Kino.