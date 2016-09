Aumento de los " pafas" daña economía : Arauco

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Ciudad Obregón.- Sólo en el mes de agosto se presentó una baja del 50% en las ventas de vehículos mexicanos y legales, tras la brutal introducción de los autos "chuecos", expresó el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de Autos Usados de Ciudad Obregón (Arauco).



Aunque por historia las ventas bajan en agosto y en diciembre se elevan, el incremento desmedido de los "pafas" (organización de la defensa del patrimonio familiar) han dejado graves afectaciones, aseguró Efrén Rosas Leyva, y no sólo en el comercio."Si no se hace nada nuestras posibilidades de recuperarnos y de tener mejores condiciones no serán muy alentadoras", apuntó, "agosto es malo por naturaleza por el ingreso a clases y las vacaciones."El objetivo es nomás sobrevivir, no generar utilidades ni capital, el foco rojo se encendió por la introducción brutal de los carros ‘chuecos", subrayó. La adquisición de estos vehículos ilegales no sólo perjudican a los comerciantes de autos legales, señaló, ya que también la ciudadanía y el mismo Gobierno resultan afectados.Expuso que según información de las mismas empresas que afilian estos vehículos, se tienen en Sonora 350 mil autos "chocolates", lo que multiplicado por 17 mil pesos cada uno por evasión fiscal, deja un aproximado de más de 5 mil 900 millones de pesos para el contrabando.Con ello sólo este año se han cerrado tres comercios, lamentó, y ninguno ha abierto."Si medimos 10 carros", calculó, "posiblemente ya sean 5 y 5 de lo que se ha permitido la entrada de los carros ‘chuecos".