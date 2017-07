Propone CPA tarifa de 9 pesos para el transporte urbano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una tarifa de 9.00 pesos para el transporte urbano es la propuesta que presentó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, la cual se otorgaría a través de un subsidio, como ocurre actualmente.



Indicó que con esta nueva tarifa, que presentará al Consejo Ciudadano del Transporte en la reunión que dicho organismo sostendrá este día, pide que se mantengan los apoyos para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes.



"Definitivamente no comparto un aumento a la tarifa casi al doble, por eso ofrezco sostener un subsidio que sumado al esfuerzo que hagan los concesionarios y los usuarios, permita un ajuste responsable a la tarifa con el menor impacto para los usuarios, que son nuestra prioridad", expresó.



De aprobarse su propuesta de una tarifa de 9.00 pesos, argumentó, el Estado exigiría que se preste un servicio digno y seguro para los usuarios. La propuesta de aumento a la tarifa será presentada por el secretario de Gobierno.







"Propongo que quede en 9 pesos, pero camión que no reúna los requisitos mínimos no podrá cobrar está tarifa, exijo un servicio digno, eficiente y seguro, por supuesto con aire acondicionado, y vamos a vigilar permanentemente que así sea", refirió.