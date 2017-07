Nombran Polvojoa a Navojoa en Weather Channel

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Foto: Captura de pantalla de Weather Channel

Si usted es de los interesados en consultar frecuentemente el estado del tiempo, quizá haya descubierto que en los mapas que muestra The Weather Channel en español, ponen a la Perla del Mayo con el nombre de Polvojoa.Y si escribe Navojoa para conocer la temperatura, no tendrá respuesta.Usuarios de las redes sociales, sobre todo de Twitter, ya habían detectado este curioso hecho hace algunos días.Algunos internautas bromearon al respecto, como Pedro Carrasco (@Petemex), que dijo: “Weather Channel le cambió el nombre a Navojoa. Es real #Polvojoa. Aunque lo del polvo también lo es, pero cambiarle el nombre? (sic)”.La usuaria Chiva Reyes (@Silviarm1) detectó que también aparece Polvojoa en la aplicación de Snapchat.“¿Por qué en snapchat Navojoa sale como "Polvojoa"? JAJAJAJAJAJAJA, esta bien que sea un pueblete pero no se ma…. ?? o, ¿Se llama Polvojoa? (sic)”, escribió en Twitter.En la versión en inglés sí aparece con su nombre correcto: Navojoa.Hasta estos momentos, se desconoce a que se debe el cambio de nombre de la ciudad, si fue obra de algún hacker, un bromista o simplemente error de los que trabajan en el desarrollo de la plataforma climática.En Sonora, y algunas partes de México, es común poner sobrenombres a las entidades resaltando las características negativas del lugar.Hermosillo también ha sido víctima de tener sobrenombres, lo han llamado: Hornosillo (por el calor), Polvosillo (por el polvo), Bachillo (por los baches), aunque se ha salvado, por hoy, de aparecer así en los mapas.