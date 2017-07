Exigen constructores a SCT dar obra a empresarios locales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La presencia de empresas extranjeras en obras de alto impacto económico del Estado ha inhibido el crecimiento y desarrollo de la industria local, afirmó el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).



En conferencia de prensa Gustavo Adolfo Arballo Luján señaló que la mayor afectación se registra en los trabajos de rehabilitación de la Carretera Cuatro Carriles en los que una empresa española subcontrató a empresas locales para llevar a cabo la obra.



Refirió que la empresa extranjera contratada por la SCT para la rehabilitación con concreto hidráulico ha incumplido con el contrato en los tiempos de la entrega de la obra.



"Hay bases de licitación en las que las autoridades federales son muy exigentes para pedir experiencia, capital, maquinaria y personal", dijo, "y desafortunadamente a la empresa española no le están exigiendo y están quedando mal en este momento".



Entre otras prácticas que no deberían estar permitidas por el Gobierno federal, Arvayó Lujan puntualizó la subcontratación de la obra con empresas locales a las cuales se les paga a destiempo y a un precio más bajo del valor real.



Indicó que la presencia de empresas extranjeras en la Cuatro Carriles en un perjuicio para el Estado de Sonora que las autoridades no han percibido la descapitalización de la industria local y regional.



Agregó que lo que a su juicio considera un daño para el Estado, a la fecha es irreversible debido a que todos los tramos carreteros que serán modernizados ya fueron otorgados a la empresa española a través de una licitación.