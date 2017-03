Castigan a 24 gasolineras por no dejarse revisar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 24 gasolineras de Sonora se negaron a que verificaran sus bombas de gasolina en el monitoreo que se realiza para inspeccionar la entrega de litros completos, entre otros puntos, lo que llevó a aplicar multas a cada estación de servicio de 250 mil pesos.Rolando Gutiérrez Coronado, delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ), informó que en lo que va del año se han revisado a 50 estaciones de servicio en seis municipios del Estado.De esas 50 estaciones, 34 fueron sancionadas por diversas anomalías, 24 por negarse a la revisión y el resto porque al menos una de sus bombas presentó alguna irregularidad."Cuando se niegan a la verificación no dan ninguna explicación o motivo, simplemente no se dejan verificar,", señaló.Es mejor aceptar la revisión, agregó, ya que de haber una sanción por alguna anomalía, está es de un monto mucho menor al impuesto por negarse a ser verificado."Hay veces que la manguera no corta a tiempo y se derrama la gasolina, eso también es motivo de inmovilización", detalló, "otras veces algunas estaciones no cuentan con una batería alterna para cuando falte la energía eléctrica, la bomba siga funcionando".