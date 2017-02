Entregará mañana No al Gasolinazo un pliego petitorio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En el Congreso del Estado el grupo No Al Gasolinazo Sonora hará la entrega de un pliego petitorio en el cual solicitan la eliminación de las casetas de cobro, revés al gasolinazo, derogación del cobro del 35% por concepto de saneamiento de aguas negras y cancelación del servicio de alumbrado público.Los últimos puntos antes citados corresponden específicamente a medidas implementadas en el municipio de Hermosillo, además, harán otros señalamientos.Durante la rueda de prensa los manifestantes se deslindaron de operar para algún partido político y afirmaron que no buscan cargo político.Varios de los "líderes" del movimiento reconocieron que en el pasado buscaron alguna candidatura y otros más reiteraron que no pertenecen a ningún partido y el movimiento es 100% ciudadano.Diputados del Congreso del Estado tienen la intención de atender a los integrantes del movimiento "No al Gasolinazo Sonora", aseguró en entrevista Moisés Gómez Reyna , coordinador del grupo parlamentario del PAN.