Toma Capufe el control de casetas

HERMOSILLO,Sonora(GH)

El personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) retomó durante el día de ayer el control de las casetas de cobro localizadas en Guaymas, Estación Don, Magdalena de Kino, Fundación y Esperanza, que estaban tomadas por manifestantes que permitían el paso sin el pago de cuota de peaje.



En Hermosillo, a ocho meses de permanecer en la caseta de cobro Hermosillo-Nogales y permitir el libre tránsito vehicular, los integrantes de la asociación civil "El pueblo unido Sonora contra el gasolinazo" fueron retirados por agentes federales.



Los miembros del movimiento de Hermosillo informaron que el desalojo realizado en la caseta de cobro de esta ciudad se dio porque dos de sus integrantes ya no pueden acercarse a las casetas por órdenes del juez, luego de que en días pasados fueran detenidos por personal de la Procuraduría General de la República.



Juan Felipe Negrete Navarro expuso que fue alrededor de las 6:00 horas de este sábado cuando agentes de la Policía Federal acudieron a retirarlos, apoyados en un documento que, aseguran, no permitieron que se verificara por los ciudadanos.



"Llegaron muchísimas patrullas y grúas, se dirigieron hacia las personas del movimiento y traían un documento que no decía nada sobre un desalojo", explicó Juan Felipe Negrete Navarro, "entonces se les pidió que prestaran uno de los documentos para leerlos y no quiso el comandante a cargo de la Policía Federal".



En Guaymas, personas que estaban en la caseta se retiraron del lugar después de que los integrantes del movimiento la tenían con paso libre desde julio de forma permanente, las 24 horas del día, y adicionalmente se solicitaba cooperación a quienes transitaban por ese punto.