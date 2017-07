Están sectores contra tarifa diferenciada del transporte

HERMOSILLO,Sonora(GH)

En contra de la tarifa diferenciada que se pretende implementar en el servicio de transporte, se pronunciaron la Unión de Usuarios, Vigilantes del Transporte, Sonora Ciudadana y la CTM.



"Puede haber tarifa diferenciada, ahorita hay 100 camiones nuevos que pueden cobrarla, pero los que no cumplen con nada, ¿van a pagar?", cuestionó Alfonso López Villa, de Vigilantes de Transporte, "hay muchos que no merecen ni los cinco o siete pesos que se están dando y andan circulando, son la mayoría".



Javier Villarreal, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora, externó que primero (el Consejo) debería no sólo hablar de la intención de establecer esas tarifas diferenciadas, sino de precisarlas.



Ignacio Peinado, presidente de la Unión de Usuarios, añadió que al ser el transporte público distinto en cada municipio, el tema sobre el incremento en la tarifa debería tomarse con responsabilidad y conforme a cada sitio.



Leticia Cuesta Madrigal, dirigente de la asociación Sonora Ciudadana, destacó que no ha habido transparencia sobre el uso de los recursos que se otorgan a los concesionarios para el mantenimiento de las unidades de transporte público.