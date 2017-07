Consejo Ciudadano va por una tarifa diferenciada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los sonorenses tendrán tarifas diferenciadas de transporte público urbano, las cuales obedecerán a una mayor o menor calidad del servicio que elijan, reveló el presidente del Consejo Ciudadano del Transporte Público.



Los precios específicos se aplicarán también para los sistemas suburbanos, de pasaje y foráneos, informó Jesús Elierse Caballero Lagarda, y se determinarán con base en un modelo de servicio de calidad definido por un programa operativo de servicios.



"Se están creando escenarios de tarifas diferenciadas, como en todo: Hay este servicio que te cuesta tanto, el otro no lo tiene te cuesta tanto, esa sería la novedad para todo el Estado".



"Normalmente lo que se dijo es: Se autoriza, como sale la nota ahí, 11.50 nueva tarifa del transporte, pues es una gran mentira porque no va a ser así, nosotros no vamos a aprobar ninguna tarifa a usuarios porque la política del Consejo es que sea diferenciada", afirmó.



La medida de tarifas particulares aplicará una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado.



TARIFA TÉCNICA



Indicó que el costo por viaje de 11.50 pesos, es una tarifa técnica y no un precio a usuario, ya que toma en cuenta todos los factores implicados en la fijación de la tarifa del transporte público.



Para una tarifa definitiva al usuario del servicio, explicó, aún falta la aplicación de la política pública del subsidio que den las autoridades estatales.