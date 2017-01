Sube la gasolina a partir de hoy; alistan marchas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Algunas gasolineras estuvieron cerradas en Agua Prieta. Foto: Diyeth Arochi

Compras de gasolina de pánico se vieron en Guaymas. Foto: Yesicka Ojeda

Filas de carros cargando gasolina en Hermosillo. Foto: Julián Ortega

El viernes marcharon contra el aumento en el combustible. Foto: Rodolfo Gil

Marcha contra el aumento en los combustibles. Foto: César Márquez

A partir de hoy, y como lo había anunciado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los precios en la gasolina aumentarán, ahora serán de 15.99 pesos por litro para la Magna, de 17.79 para la Premium y de 17.05 para el diesel.En un comunicado, la dependencia informó que estos precios variarán entre cada una de las 90 regiones, pero en promedio esa será su cotización.“Estos precios máximos representan incrementos para las gasolinas Magna, Premium y el diésel de 14.2%, 20.1% y 16.5% respectivamente, con respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016”, detalló la dependencia.Explicó que el incremento de los precios de la gasolina responde al aumento de las cotizaciones internacionales de los combustibles y no implica ninguna modificación o creación de impuestos.El Estado de Sonora fue divido en ocho regiones –con dos áreas fronterizas especiales- en el nuevo esquema de precios de la gasolina, de acuerdo a un comunicado de la Comisión Reguladora de Energía.El precio de la gasolina Magna tendrá un costo de 15.92 en Guaymas y Empalme, en Hermosillo 16.06 y en Ciudad Obregón será más cara con un costo por litro de 16.08 pesos.Entre tanto, la Premium también tendrá un costo más barato en Guaymas y Empalme con un precio de 17.69, en la capital del Estado será de 17.83 y en Obregón de 17.86.En Nogales la Magna costará 13.07 y la Premium 15.93, mientras que en San Luis Río Colorado la verde se ofrecerá en 12.81 y la roja en 15.35 en una franja delimitada de 0 a 45 kilómetros, ya que estos dos municipios fueron incluidos en las zonas fronterizas especiales.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que los precios promedio de las gasolinas Magna, Premium y diésel se incrementarán a partir del 1 de enero.Hasta hoy, llenar un tanque de 40 litros representa un desembolso de aproximadamente 559 pesos, pero a partir del 1 de enero se van a tener que destinar en promedio 640 pesos por la misma cantidad.Con la toma simbólica de cuatro gasolineras en Hermosillo y una marcha ciudadana en Cajeme, continuarán este lunes en Sonora las protestas en contra del aumento al precio de la gasolina.En Hermosillo a las 09:30 horas los integrantes de la agrupación "No al Gasolinazo Sonora" se reunirán en la Plaza Emiliana de Zubeldía para organizarse y realizar una toma simbólica de las estaciones de servicio ubicadas en bulevar Kino e Ignacio Soto, Periférico Sur, Reforma y Luis Encinas, y Solidaridad y Progreso.De acuerdo con lo acordado por los miembros de la organización ciudadana, el cierre parcial de estas gasolineras de llevará a cabo de las 10:00 a las 11:00 horas y sólo se dejará libre una bomba expendedora de combustible.Como acto seguido los manifestantes se trasladarán a las 11:30 horas a los alrededores de las instalaciones de Pemex, en el Parque Industrial, donde también llevarán a cabo un cierre simbólico.Para las 16:00 horas esta pactada una reunión en la Plaza Emiliana de Zubeldía, en la que por consenso se definirán las acciones a seguir para los días 3 y 4 de enero.Aproximadamente a las 14:30 horas ciudadanos de Cajeme se reunirán en el cruce de las calles California y Guerrero para iniciar una marcha que pasará por las principales vialidades del Municipio.Rosendo Arrayales Terán, integrante de la Organización Ciudadana de Cajeme, hizo un llamado a la población para que se sumen al movimiento en contra del alza de la gasolina."Creemos que el Gobierno federal no se está cumpliendo con los objetivos que los legisladores dijeron que habría con la reforma energética, donde argumentaban que se iban a abaratar los costos de los combustibles, el gas y la electricidad", expuso.Como parte de las consignas que mostrarán en pancartas, Arrayales Terán adelantó que irán en contra de los legisladores para que hagan su trabajo y se opongan a este incremento que daña a los que menos tienen.