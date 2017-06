Han recibido 32 reportes al 911 por casos de violación

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De los 108 reportes que se han recibido este año al número de emergencias 911 por delitos sexuales en Hermosillo, 32 han sido por casos de violación, indicó la titular de Atención a la Mujer.



Xóchitl Sánchez García destacó que el 80% de los casos de violaciones no son denunciados formalmente debido a que la mayor parte de los abusadores forman parte del círculo familiar y están pasando por una situación difícil.



"La denuncia es muy baja, el 80% no se está denunciando y los datos que maneja el Estado es que son 108 reportes por delitos sexuales (en Hermosillo), de los cuales 32 son violaciones", mencionó.



En enero y febrero se reportaron cinco casos en cada uno, en marzo se tuvo ocho reportes, mientras que de abril a mayo bajó nuevamente a cinco y finalmente en junio sólo se han reportado cuatro casos.



Durante el 2016 se mantuvo un panorama menor debido a que la media mensual de reportes era de cuatro, y este año es de cinco, detalló.



Además, en los primeros seis meses del año se ha presentado mayor número de abusos deshonestos, con 48 reportados al teléfono de emergencias, indicó la funcionaria.



Por tentativa de violación han sido reportados cinco casos al 911 por mes, señaló.



Una de las funciones de la dependencia, explicó, es brindar atención sicológica a las víctimas que han sufrido algún delito sexual y brindar capacitación a los servidores públicos.



"Estamos capacitando tanto a los policías y a las instancias que atienden este tipo de problemas para que se sensibilicen con las personas, para que no las vuelvan a revictimizar, para que denuncien y las traten bien", comentó.