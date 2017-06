Cae automóvil a canal tras chocar; hay un lesionado

información relacionada Fotogalería Cae pick up a canal tras chocar con otro auto en Paseo del Río y Olivares

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El choque de dos vehículos en Olivares y Paseo Río Sonora provocó que uno de ellos cayera al interior del canal y ambos conductores salieron ilesos.



Personal de Tránsito informó que el accidente se registró alrededor de las 06:20 horas de hoy, cuando José Heriberto, de 35 años de edad, se dirigía de Oriente a Poniente sobre el Paseo Río Sonora en donde se encuentra un semáforo, a bordo de un pick up, color rojo, modelo 1993.



Fue en eso que se impactó con otro pick up, tipo estaquitas, color blanco, en el cual viajaba Juan de Dios, de 55 años de edad, quien por el golpe, cayó al interior del canal que se encuentra en la parte media del bulevar y aparentemente no sufrió lesiones.



Las causas del accidente se debieon a que uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo, pero periciales de Tránsito son los que determinarán quién fue el que cometió la imprudencia.



Al lugar llegó una unidad de Cruz Roja, quien trasladó al chofer del estaquitas a un hospital para su valoración y descartar un posible daño interno.