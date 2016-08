Muere joven ahogado en arroyo

NAVOJOA, Sonora(GH)

Un adolescente perdió la vida por asfixia por inmersión, luego de que se arrojara a un arroyo en compañía de sus amigos, pero sin saber nadar, según un comunicado emitido por la PEI.



Agentes de la Base Operativa local de la Policía Estatal Investigadora (PEI), tuvieron conocimiento del deceso a las 20:25 horas de ayer.



Versión de testigos indican que Francisco M., de 16 años, estaba con otros menores en el arroyo Tiachive, cuando se tiró al interior de las aguas.



Se sumergió y al no salir fue ayudado por sus amigos, ya que no sabía nadar, pero no lo lograron, requiriendo la presencia de elementos del Departamento de Bomberos.



Fue trasladado por personal de Servicios Periciales y Medicina Legal hicieron el traslado del cuerpo, quienes realizarán los estudios de ley correspondientes.