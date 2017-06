Muere hombre luego de ser arrollado por el tren en La Victoria

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un hombre de 40 años de edad perdió la vida cuando fue arrollado por el tren esta mañana, a la altura del ejido La Victoria, en la zona rural Oriente de Hermosillo.



Según datos recabados en el lugar de los hechos, el accidente se registró alrededor de las 09:30 horas, frente a un molino harinero que se localiza en la localidad.



Personas que se encontraban en el lugar y se dijeron testigos de los hechos, platicaron que el tren circulaba de Norte a Sur cuando el maquinista al parecer se percató de que una persona se encontraba durmiendo en medio de los rieles.



“Fue cuando le ‘pitó’ el tren pero el hombre nunca se movió y no alcanzó a frenar y se lo llevó”, relató un residente anónimo.



Se detalló que visiblemente el occiso no perdió ninguna de sus extremidades, pero al no superar los golpes que sufrió, dejó de existir en el lugar debajo del vagón número dos.



Al lugar llegó personal de la Policía Municipal y elementos del Servicio Médico Forense, quienes fueron los que dieron fe y legalidad de los hechos y ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo para las diligencias correspondientes.