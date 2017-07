Van 4 muertos por accidentes de tránsito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de cuatro personas han fallecido en los 80 accidentes de tránsito que se han registrado en lo que va del mes y 47 personas más resultaron lesionadas, informó la directora de Tránsito Municipal.



Janneth Elena Pérez Morales detalló que del total de fallecidos, tres ocurrieron en la semana que comprende del 3 al 9 de julio y uno más sucedió en la del 10 al 16, donde un hombre fue atropellado el domingo en las calles Solidaridad y Cruz Gálvez, en la colonia Emiliano Zapata.



Los otros tres accidentes fatales se presentaron en la carretera 100, rumbo a Bahía de Kino; en el bulevar Lázaro Cárdenas y Quiroga; y en Solidaridad y Villa Mayor, en los que la causa principal en general han sido el exceso de velocidad, la imprudencia y el consumir bebidas embriagantes.



Tal es el caso de algunos atropellamientos que suceden en la carretera, agregó, donde los peatones están en estado de embriaguez y se cruzan la rúa sin la menor precaución.



La directora de Tránsito destacó que en cuanto a las personas lesionadas, no todas las lesiones son de consideración, sino se refiere en su mayoría a dolores musculares o esguinces, pero que también se registran como lesiones.



Pérez Morales reveló que en lo que va del año van 38 decesos en hechos de tránsito, de los cuales trece fueron en el área urbana y 25 en la zona rural, y en comparación con el año pasado, el registro va en aumento, ya que el total de muertes en 2016 fue de 50 personas.



"Le recuerdo a la gente que siga respetando los señalamientos de tránsito, los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad, no utilizar distractores, si toma no maneje y traer a los niños menores de 6 años de edad sentados en el asiento para niños, en la parte de atrás", apuntó.