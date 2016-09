VIDEO: Vuelca camión sobre auto; se salvan de milagro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lesiones diversas y raspones leves fue lo que sufrieron Héctor Alonso Salazar, de 25 años de edad, y su bebé de 1 año 5 meses, tras haber participado en un accidente automovilístico, donde el vehículo en el que viajaban fue aplastado por un camión de carga.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:20 horas de ayer, sobre en la intersección bulevar Rodríguez, casi al llegar a la calle Heriberto Aja, de la colonia Centro, donde un vehículo de la marca Nissan March, color rojo, modelo 2016, fue prensado por un dompe, marca Dodge, color blanco.



El chofer del dompe fue identificado como Francisco Alberto, de 59 años de edad, quien iba acompañado de Rogelio.



Según datos proporcionados por Seguridad Pública Municipal, fue a la altura de la avenida Alfredo Eguiarte y bulevar Morelos, cuando el dompe sufrió una falla en la línea de frenos y transmisión, y el conductor ya no pudo detener la marcha.



El dompe que iba cargado con 5 metros cúbicos de arena, logró impactar a un primer vehículo, tipo sedán, de la marca Kia Río, color azul, el cual era conducido por una mujer, de 37 años de edad.



El camión siguió su marcha sobre el bulevar Morelos de Norte a Sur.



Al llegar al cruce con el bulevar Rodríguez, el vehículo en descontrol impactó al automóvil que abordaban Héctor Alonso y su hija, para después volcarse a su costado izquierdo y caer encima del sedán.



En el lugar del accidente hubo varios testigos, entre ellos agentes municipales, ya que estaban resguardando el desfile de Independencia, quienes sacaron de inmediato a Héctor Alonso el cual indicó que su hija viajaba en el asiento trasero en su silla de seguridad.



La gente que estaba en el lugar, logró doblar el techo del vehículo en la parte posterior y sacar a la pequeña quien de inmediato fue atendida por elementos de la Cruz Roja, y trasladada a la clínica del IMSS de la calle Juárez, junto con su papá para valoración médica.



Corren a ayudar



Un agente de Tránsito que participó en el rescate platicó que cuando se percató del accidente, su reacción fue correr y tratar de salvar la vida de los pasajeros, pero ignoraba que en la parte de atrás se encontraba la menor.



“En cuanto vimos que le cayó encima nos arrancamos al carro, a jalar el techo como pudimos para sacar al conductor, y luego nos dijo que estaba la bebé, pues tuvimos que trozar todo rápido para ver si estaba bien, no pensé en otra cosa más que correr a ayudar”, dijo.



Después rescataron al conductor del camión, quien no presentó lesiones y fue trasladado a la Comandancia de Policía de la Zona Centro para rendir su declaración ante los hechos.



Rogelio, quien viajaba como copiloto en el dompe, platicó lo momentos de terror que vivió en el recorrido, cuando se percataron de que el camión en el que viajaban se quedó sin frenos y podían ocasionar algún accidente fatal.



“Cuando venía por el Morelos se le reventó una línea, como desde el Cbtis (11), pero desde el Progreso venía fallando, y cuando se le fregaron los engranes y todo, yo venía haciendo señas con un paño gritando que se hicieran a un lado.



“Él (conductor) se quería tirar por debajo del puente (Morelos y Periférico), pero estaba en rojo el semáforo, y nos subimos al puente, pero ahí agarró más aviada, no había para dónde hacerse, veníamos como a 100, ni un cambio le entró”, recordó.



El copiloto explicó que le sugirió a su compañero que se subiera al camellón del bulevar o que se impactaran con un árbol para evitar una tragedia mayor, pero los nervios les ganaron y llegaron hasta el bulevar Rodríguez, donde se volcaron encima de otro vehículo.



“Ya cuando nos volteamos yo pensé que estaban muertos, no sé cómo no se mató más gente, es un milagro”, expresó.



Un milagro: Papá de bebé



Como “un milagro de Independencia” describió Héctor Alonso Salazar, al accidente donde sobrevivió junto con su hija Danielle, de 1 año, cuando el camión de carga se volcó encima del vehículo en el que viajaban.



El joven de 25 años de edad relató que fue a dejar a su esposa a su trabajo y de regreso a su casa, tuvo que tomar una vía alterna, por el desfile de Independencia y las calles estaban cerradas.



“Venía tranquilo por el Morelos, no había muchos carros, ni nada, era día feriado, dije, de hecho tuve que desviarme porque nunca me voy por ahí, y para dar vuelta en el bulevar Rodríguez, de repente sentí un impacto muy, muy fuerte.



“Yo sentí que me chocaron e inmediatamente voltee a ver a mi bebé y no la podía ver por el techo hundido, entonces yo empecé a gritar frenéticamente y a tratar de quitarme el cinturón, e intenté sacar a mi bebé, pero no podía por la desesperación”, dijo.



Hasta ese momento, Héctor ignoraba que el automóvil que había comprado con tanto sacrificio hacía apenas unos meses, había sido “aplastado” por un camión de carga que traía un peso aproximado de 7 toneladas, ya que cargaba 5 metros cúbicos de arena.



“Llegaron varios policías, había mucha gente ahí, y ya me ayudaron a salir por la ventana porque tenía el seguro de la puerta, pero en ese momento no pensé en quitar el seguro, estaba tan aterrorizado que no sabía qué hacer porque mi bebé estaba atrapada.



“Empecé a gritar que mi bebé estaba adentro, que me ayudaran, gracias a Dios había mucha gente y entre varias personas pudieron mover el techo del vehículo y me ayudaron a sacar a mi bebé, que gracias a Dios no tenía nada, sólo el susto”, externó.

“Siento que morí y reviví”



Minutos después de que fueron rescatados, Héctor indicó que su hija y él fueron trasladados a un hospital del Seguro Social, donde a él le diagnosticaron contusión en la rótula rodilla derecha, esquince cervical, contusión en la parte trasera de la cabeza, cortadas en la mano y cara.



“Siento que morí por unos segundos y reviví en ese momento, volví a la vida, porque al saber que estaba bien mi niña, ya no me importó nada más, y la verdad sí agradezco a Dios que no pasó a mayores y fue una experiencia que no le deseo a nadie.



“Sólo la persona que tiene hijos me puede entender que esos 10 segundos en los que no sabía si mi bebé estaba bien o no, se sintieron como mil años”, agregó.



Héctor Alonso aseguró que el cinturón de seguridad y la silla para bebé en la que viajaba su pequeña Danielle, fueron la lo que les salvó la vida, ya que si no hubiera sido porque el asiento donde estaba la niña no hubiera detenido el techo, hubiera quedado prensada.



“Mi hija no estaría viva si yo no la hubiera traído en un portabebé, si yo no hubiera hecho esa insignificante inversión, yo por ahorrarme mil o dos mil pesos, tendría que estar velando ahorita a mi hija.



“Hago un llamado a los padres para que sepan que deben traer a sus niños con cinturón, al igual que ellos, porque gracias al cinturón estamos vivos mi hija yo justo en este día, es un milagro de Independencia”, apuntó.