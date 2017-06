Identifican a "huachicolero" involucrado en incendio de oleoducto

GUAYMAS, Sonora(GH)

La Policía Estatal de Seguridad Pública, logró la detención de Guillermo “N”, a quien se le señala por haber participado en los hechos donde se suscitó el incendio de una toma de poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en tramo carretero de Guaymas a Ciudad Obregón cercano a la caseta de Esperanza.



Según boletín oficial, los hechos se presentaron cuando Policía Federal acude a un llamado en el cual les señalaban una baja en la presión de los ductos, al arribar, los supuestos involucrados en la toma clandestina de combustibles, incendian el ducto para así permitirles la huída.



Unidades de la Policía Estatal de Seguridad Pública arribaron al lugar de los hechos en apoyo a las autoridades federales, al igual que el helicóptero de la corporación y dieron persecución a un vehículo, logrando descender y oficiales de la PESP que iban en la unidad aérea bajan y obtienen la detención de Guillermo “N”, así como el aseguramiento de un vehículo pick up marca Dodge Ram modelo 1996 en el que se transportaba, minutos después arribó el apoyo terrestre.



En el operativo coordinado con Policía Federal se logró la detención de Guillermo “N” de 38 años de edad, originario de Ciudad Obregón, además de cuatro vehículos un pick up Dodge Ram 1996 color blanco, un pick up Volkswagen marca Amarok blanca mismo que cuenta con reporte de robo; también se aseguró un tonelada Ford F-350 con redilas color blanco y un camión pipa color blanco.