Le amputan la pierna a dos de seis lesionados en balacera en Guaymas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dos personas tuvieron que ser amputados de una de sus piernas y un joven se encuentra con daño en su arteria y vena en el muslo, de entre los seis lesionados del asalto ocurrido el pasado jueves en Guaymas, Sonora, señaló Gilberto Ungson Beltrán.



El Secretario de Salud en el Estado mencionó que todos los seis lesionados se encuentran estables y que será de vital importancia los próximos días para determinar que no tengan complicaciones mayores.



“Hay una persona de 46 años, masculino, que recibió tres heridas por arma de fuego con daño total en su pierna izquierda y tuvo que ser amputado y otra persona, también de 46 años, masculino, que igual se le tuvo que hacer una amputación de una pierna.



“Y hay una persona de 25 años, masculino, con una lesión en el muslo izquierdo, con daño en arteria y vena, todos ellos están controlados pero no es que no sean graves las lesiones, pueden ser que no pongan en riego la vida porque están atendidos, pero hay que esperar los siguientes días que no haya una complicación”, detalló.



Los lesionados están atendidos en distintos hospitales tanto de Guaymas como en Hermosillo, agregó Ungson Beltrán.



“Todos están atendiéndose en diferentes hospitales, unos en el Seguro Social de Guaymas, otros en el Seguro Social de la Clínica 14 de Hermosillo, otros al Hospital General de Hermosillo y otros en el Hospital General de Guaymas.



“Si son heridas graves que podrían, no necesariamente que pudieran estar en peligro su vida, sino el tipo de lesiones son serias y podrían ser en los siguientes días situaciones inesperadas, pero por hoy están controlados”, destacó.



El pasado jueves alrededor de las 10:00 horas en Guaymas, Sonora, cinco hombres dispararon en contra de los trabajadores de la empresa Panamericana para robar un monto económico por fuera de un banco.



Personal trató de repeler la agresión y tres fueron heridos, además de cuatro civiles más, una de ellos falleció en el lugar que estaba en el banco.



La mujer que perdió la vida llevaba una niña de 2 años de edad que salió ilesa.