Pone en sicosis a secundaria tras nueva amenaza de atentado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un nuevo caso de sicosis en una secundaria de la ciudad se registró la mañana de ayer, luego de que se difundiera a través de redes sociales una supuesta amenaza de ataque en la Secundaria General 2 "Cajeme".Alrededor de las 10:30 horas los padres de familia acudieron a la secundaria a recoger a sus hijos a manera de precaución, aunque se les había notificado que se trataba de una broma de mal gusto."Mi hija me habló como a las 10:40 para contarme lo que estaba pasando, según en la escuela no querían hacer mucho escándalo y no decían nada, pero yo mandé por ella en cuanto me avisó", comentó una madre de familia, quien omitió su nombre.A las instalaciones de la secundaria acudieron elementos de la Policía Municipal y aunque personal docente aseguró que las clases se desarrollaban de manera normal en el turno vespertino, se negaron a dar declaraciones a medios de comunicación.Por su parte la Secretaría de Educación y Cultura informó mediante un comunicado que se trató de una broma pero se actuó de manera preventiva y se sostuvo un encuentro con docentes y padres de familia para establecer acuerdos y medidas de prevención.La SEC afirmó que los planteles educativos del estado son espacios seguros y libres de violencia, por lo que hacen un llamado a la comunidad a usar las redes sociales de manera responsable y evitar la difusión de mensajes que pudieran generar sicosis.Exhortó a los padres de familia, alumnos y docentes a denunciar cualquier caso de este tipo a través del número de emergencia 911 para corroborar la veracidad y realizar las medidas preventivas correspondientes.